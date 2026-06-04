Zeren Spor Voleybol Takımı'nda Ahmetcan Erşimşek dönemi

Zeren Spor Voleybol Takımı'nın başantrenörlüğünü Ahmetcan Erşimşek yapacak.

calendar 04 Haziran 2026 18:09
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Zeren Spor Voleybol Takımı'nda Ahmetcan Erşimşek dönemi
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Voleybol Sultanlar Ligi takımlarından Zeren Spor'da başantrenörlüğe Ahmetcan Erşimşek getirildi. 

Kulübün açıklamasında "Kulübümüz 2026-27 sezonu yapılanması kapsamında başantrenörlük görevi için Ahmetcan Erşimşek ile anlaşmaya varmıştır. Geçtiğimiz 2 sezonu iki Bulgaristan ligi şampiyonluğu ve iki Bulgaristan Kupası ile taçlandıran yeni başantrenörümüz Ahmetcan Erşimşek'e ailemize hoş geldin diyor, kulüp kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

VakıfBank Kulübünün yanı sıra Türkiye, Sırbistan, Kanada ve Hollanda'nın kadın milli takımlarında da yardımcı antrenörlük yapan Erşimşek, kariyerinin tek başantrenörlük deneyimini 2024-2026 yılları arasında Bulgar ekibi Maritza Plovdiv'de yaşadı.

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TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
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