Aziz Yıldırım'dan Ali Koç ve Hakan Safi'ye birlik çağrısı

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, seçim öncesi bir kez daha birleşme çağrısı yaptı.

calendar 04 Haziran 2026 18:34 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2026 18:51
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç ve Hakan Safi'ye birlik çağrısı
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Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım, seçim öncesi bir kez daha birleşme çağrısı yaptı.

Aziz Yıldırım bu kez eski başkan Ali Koç'a da mesaj gönderdi. Ayrıca Hakan Safi'ye teklifini yineledi.

Seçim kampanyası için açılan X hesabından yapılan paylaşımda Aziz Yıldırım "Sayın Ali Koç'a da, Sayın Hakan Safi'ye de söylüyorum, gelin birleşin. Burada amaç Fenerbahçe'yi ayağa kaldırmak. Ayrışmak Fenerbahçe'yi kötü günlere götürür." ifadelerini kullandı. 



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