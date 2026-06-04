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Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB
Dünya Kupası 2026
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Turnuvaya SADECE KALDI!

Okyanusya'dan Dünya sahnesine: Yeni Zelanda

Yeni Zelanda, 2026 FIFA Dünya Kupası'na Okyanusya Elemeleri'ni domine ederek 3. kez katılırken G Grubu'nda Belçika, İran ve Mısır'la mücadele edecek ve Chris Wood gibi öne çıkan oyuncularına rağmen turnuva tarihinde henüz galibiyeti bulunmayan bir takım olarak sahne alacak.

calendar 04 Haziran 2026 15:42
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Okyanusya'dan Dünya sahnesine: Yeni Zelanda
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ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda katılacak Yeni Zelanda, bu turnuvada 3. kez boy gösterecek.

G Grubu'nda Belçika, İran ve Mısır'la mücadele edecek Yeni Zelanda'nın kupaya katılma mücadelesi, Dünya Kupası geçmişi, öne çıkan oyuncuları ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

- Kupaya katılma mücadelesi

İngiliz teknik adam Darren Bazeley'in çalıştırdığı Yeni Zelanda, Okyanusya Elemeleri'nden Dünya Kupası'na geldi. B Grubu'nda Tahiti, Vanuatu ve Samoa'yla mücadele eden Yeni Zelanda, grupta oynadığı 3 maçı da kazandı.

Gruptan lider çıkmasıyla elemelerde yarı finale yükselen Yeni Zelanda, Fiji'yi 7-0 mağlup ederek finale çıkmayı başardı. Finalde Yeni Kaledonya'yı 3-0 yenen Yeni Zelanda, Dünya Kupası biletini aldı.

Yeni Zelanda'nın eleme müsabakalarında aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Yeni Zelanda-Tahiti: 3-0

Yeni Zelanda-Vanuatu: 8-1

Samoa-Yeni Zelanda: 0-8

 

Takım

 O

 G

 B

 M

 A

 Y

 Av.

 Puan
Yeni Zelanda

 3

 3

 0

 0

 19

 1

 18

 9
Tahiti

 3

 2

 0

 1

 5

 3

 2

 6
Vanuatu

 3

 1

 0

 2

 5

 11

 -6

 3
Samoa

 3

 0

 0

 3

 1

 15

 -14

 0
 

- Öne çıkan oyuncuları

Yeni Zelanda Milli Takımı'nda Nottingham Forest'ın deneyimli ismi Chris Wood, takımın en önemli kozlarından birisi. 34 yaşındaki futbolcu, kariyerinde 88 kez milli takım forması giyerken, 45 kez gol sevinci yaşadı.

Norveç'in Viking ekibinde oynayan ön libero Joe Bell, Championship'te Swansea forması giyen orta saha Marko Stamenic ve Danimarka'nın Silkeborg takımının merkez orta saha oyuncusu Callum McCowatt, Yeni Zelanda'nın Dünya Kupası'ndaki en önemli kozları olacak.

- Dünya Kupası geçmişi

Yeni Zelanda Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 2 kez katıldı. Organizasyonda bugüne kadar 6 maça çıkan Yeni Zelanda, şu ana kadar galibiyet yaşayamadı.

Yeni Zelanda, oynadığı maçlarda 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşarken iki organizasyonda 4 gol attı, kalesinde de 14 gol gördü.

Yeni Zelanda'nın Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1982 - İlk tur

2010 - İlk tur

- Dünya Kupası kadrosu

Kaleci: Max Crocombe (Millwall), Alex Paulsen (Lechia Gdansk), Michael Woud (Auckland)

Defans: Tim Payne (Wellington Phoenix), Francis De Vries (Auckland), Tyler Bindon (Nottingham Forest), Michael Boxall (Minnesota United), Liberato Cacace (Wrexham), Nando Pijnaker (Auckland), Finn Surman (Portland Timbers), Callan Elliot (Auckland), Tommy Smith (Braintree Town)

Orta saha: Joe Bell (Viking), Marko Stamenic (Swansea), Alex Rufer (Wellington Phoenix), Ryan Thomas (Zwolle), Lachlan Bayliss (Newcastle Jets)

Forvet: Matt Garbett (Peterborough), Chris Wood (Nottingham Forest), Sarpreet Singh (Wellington Phoenix), Eli Just (Motherwell), Kosta Barbarouses (Western Wanderers), Ben Waine (Port Vale), Ben Old (Saint-Etienne), Callum McCowatt (Silkeborg), Jesse Randall (Auckland)

- Maç takvimi

Yeni Zelanda'nın 2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda oynayacağı maçların TSİ programı şöyle:

16 Haziran Salı:

04.00 İran-Yeni Zelanda (Los Angeles Stadı-Los Angeles)

22 Haziran Pazartesi:

04.00 Yeni Zelanda-Mısır (BC Place Stadı-Vancouver)

27 Haziran Cumartesi:

06.00 Yeni Zelanda-Belçika (BC Place-Vancouver)

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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