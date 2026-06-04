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Turnuvaya SADECE KALDI!

Dünya Kupası tarihinde 31 gol kralı

Dünya Kupası tarih boyunca 31 tane gol kralı çıkardı. Çeşitli ülkelerden pek çok yıldız futbolcu turnuvaya damga vurdu.

calendar 04 Haziran 2026 14:51 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2026 15:19
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Dünya Kupası tarihinde 31 gol kralı
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İlk Dünya Kupası'nda Arjantinli Guillermo Stabile, son turnuvada Fransız Kylian Mbappe gol krallığı yaşadı.

1958'de Fransız Just Fontaine 13 golle gol kralı olurken 1962 Dünya Kupası'nda 6 futbolcu dörder golle bu unvanı paylaştı
Futbol dünyasının efsane isimleri Brezilyalı Pele ve Arjantinli Diego Maradona gol krallığı yaşayamadı.

Fransız futbolcu Just Fontaine, 1958 İsveç'te attığı 13 golle gol krallığına ulaştı. Bu sayı, bir Dünya Kupası'nda bir futbolcunun attığı en yüksek gol sayısı oldu.

1962 Dünya Kupası ise gol krallığının en düşük gol sayısıyla kazanıldığı turnuva olarak tarihe geçti. Bu kupada 6 futbolcu, dörder golle ilk sırayı paylaştı. Şili'de düzenlenen organizasyon ayrıca en çok sayıda futbolcunun gol krallığını paylaştığı kupa olarak da dikkati çekti.

İLK KRAL STABILE

Dünya Kupası tarihinin ilk gol kralı, Arjantinli Guillermo Stabile oldu.

Stabile, 1930 Uruguay'da 8 golle ilk sırayı aldı. 1934'te Çekoslovak Oldrich Nejedly 5, 1938'de Brezilyalı Leonidas 7 golle birinciliği elde etti.

BREZİLYA'DAN 5 GOL KRALI
 
Tüm Dünya Kupalarına katılan tek ülke Brezilya, aynı zamanda en fazla gol kralı çıkaran ülke olarak da tarihe geçti.

Geride kalan 22 Dünya Kupası'nda 20 ülkeden 31 futbolcu, gol krallığı sevinci yaşadı. Brezilya, 5 oyuncuyla başı çekti. Almanlar, 3 futbolcuyla ikinci, Fransa, Arjantin, Macaristan, İtalya ve İngiltere ise ikişer oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.

Birer futbolcusu gol kralı olan ülkeler ise şunlar:

Çekoslovakya, SSCB, Şili, Yugoslavya, Portekiz, Polonya, Bulgaristan, Rusya, Hırvatistan, Hollanda, İspanya, Uruguay ve Kolombiya.

PELE VE MARADONA BAŞARAMADI

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları arasında gösterilen Pele ve Diego Armando Maradona, Dünya Kupası tarihinde gol krallığı yaşayamadı.

Brezilyalı Pele, mücadele ettiği 4 organizasyonda takımına 14 maçta 12 gol kazandırırken gol krallığına ulaşamadı.

Maradona da 21 maçta 8 gol attı ve katıldığı 4 Dünya Kupası'nda da gol bakımından zirveye çıkamadı.

Kupanın son gol kralı ise 2022 Katar'da attığı 8 golle Fransız futbolcu Kylian Mbappe oldu.

DÜNYA KUAPALARI VE GOL KRALLARI

Geride kalan 22 Dünya Kupası'nda gol krallığına ulaşan futbolcular ve attıkları gol sayıları şöyle:

Kupa

 Futbolcu

 Ülkesi

 Gol
1930

 Guillermo Stabile

 Arjantin

 8
1934

 Oldrich Nejedly

 Çekoslovakya

 5
1938

 Leonidas

 Brezilya

 7
1950

 Ademir

 Brezilya

 9
1954

 Sandor Kocsis

 Macaristan

 11
1958

 Just Fontaine

 Fransa

 13
1962

 Garrincha

 Brezilya

 4
  Vava

 Brezilya

 4
  Valentin Ivanov

 SSCB

 4
  Leonel Sanchez

 Şili

 4
  Florian Albert

 Macaristan

 4
  Drazan Jerkovic

 Yugoslavya

 4
1966

 Eusebio

 Portekiz

 9
1970

 Gerd Müller

 Almanya

 10
1974

 Grzegorz Lato

 Polonya

 7
1978

 Mario Kempes

 Arjantin

 6
1982

 Paolo Rossi

 İtalya

 6
1986

 Gary Lineker

 İngiltere

 6
1990

 Salvatore Schillaci

 İtalya

 6
1994

 Hristo Stoichkov

 Bulgaristan

 6
  Oleg Salenko

 Rusya

 6
1998

 Davor Suker

 Hırvatistan

 6
2002

 Ronaldo

 Brezilya

 8
2006

 Miroslav Klose

 Almanya

 5
2010

 Wesley Sneijder

 Hollanda

 5
  Thomas Müller

 Almanya

 5
  David Villa

 İspanya

 5
  Diego Forlan

 Uruguay

 5
2014

 James Rodriguez

 Kolombiya

 6
2018

 Harry Kane

 İngiltere

 6
2022

 Kylian Mbappe

 Fransa

 8
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4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
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1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
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