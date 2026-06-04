Dünya Kupası tarihinde 31 gol kralı

İLK KRAL STABILE

Dünya Kupası tarihinin ilk gol kralı, Arjantinli Guillermo Stabile oldu.

BREZİLYA'DAN 5 GOL KRALI

PELE VE MARADONA BAŞARAMADI

DÜNYA KUAPALARI VE GOL KRALLARI

Kupa



Futbolcu



Ülkesi



Gol



1930



Guillermo Stabile



Arjantin



8



1934



Oldrich Nejedly



Çekoslovakya



5



1938



Leonidas



Brezilya



7



1950



Ademir



Brezilya



9



1954



Sandor Kocsis



Macaristan



11



1958



Just Fontaine



Fransa



13



1962



Garrincha



Brezilya



4



Vava



Brezilya



4



Valentin Ivanov



SSCB



4



Leonel Sanchez



Şili



4



Florian Albert



Macaristan



4



Drazan Jerkovic



Yugoslavya



4



1966



Eusebio



Portekiz



9



1970



Gerd Müller



Almanya



10



1974



Grzegorz Lato



Polonya



7



1978



Mario Kempes



Arjantin



6



1982



Paolo Rossi



İtalya



6



1986



Gary Lineker



İngiltere



6



1990



Salvatore Schillaci



İtalya



6



1994



Hristo Stoichkov



Bulgaristan



6



Oleg Salenko



Rusya



6



1998



Davor Suker



Hırvatistan



6



2002



Ronaldo



Brezilya



8



2006



Miroslav Klose



Almanya



5



2010



Wesley Sneijder



Hollanda



5



Thomas Müller



Almanya



5



David Villa



İspanya



5



Diego Forlan



Uruguay



5



2014



James Rodriguez



Kolombiya



6



2018



Harry Kane



İngiltere



6



2022



Kylian Mbappe



Fransa



8





1958'de Fransız Just Fontaine 13 golle gol kralı olurken 1962 Dünya Kupası'nda 6 futbolcu dörder golle bu unvanı paylaştıFutbol dünyasının efsane isimleri Brezilyalı Pele ve Arjantinli Diego Maradona gol krallığı yaşayamadı.Fransız futbolcu Just Fontaine, 1958 İsveç'te attığı 13 golle gol krallığına ulaştı. Bu sayı, bir Dünya Kupası'nda bir futbolcunun attığı en yüksek gol sayısı oldu.1962 Dünya Kupası ise gol krallığının en düşük gol sayısıyla kazanıldığı turnuva olarak tarihe geçti. Bu kupada 6 futbolcu, dörder golle ilk sırayı paylaştı. Şili'de düzenlenen organizasyon ayrıca en çok sayıda futbolcunun gol krallığını paylaştığı kupa olarak da dikkati çekti.Stabile, 1930 Uruguay'da 8 golle ilk sırayı aldı. 1934'te Çekoslovak Oldrich Nejedly 5, 1938'de Brezilyalı Leonidas 7 golle birinciliği elde etti.Geride kalanDünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları arasında gösterilenBrezilyalı Pele, mücadele ettiği 4 organizasyonda takımına 14 maçta 12 gol kazandırırken gol krallığına ulaşamadı.Maradona da 21 maçta 8 gol attı ve katıldığı 4 Dünya Kupası'nda da gol bakımından zirveye çıkamadı.Kupanın son gol kralı ise 2022 Katar'da attığı 8 golle Fransız futbolcu Kylian Mbappe oldu.Geride kalan 22 Dünya Kupası'nda gol krallığına ulaşan futbolcular ve attıkları gol sayıları şöyle: