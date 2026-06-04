Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB
Dünya Kupası 2026
00
GÜN
00
SAAT
00
DK
00
SN
Turnuvaya SADECE KALDI!

Dünya Kupası tarihi: 1994

1994 FIFA Dünya Kupası, Brezilya'nın şampiyonluğuyla tamamlanırken Baggio'nun finalde kaçırdığı penaltıyla, Maradona'nın doping ihraç edilmesi ve Escobar olayıyla hafızalara kazındı.

calendar 04 Haziran 2026 16:56
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Dünya Kupası tarihi: 1994
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News
İtalya'da 1990'da yapılan turnuvanın ardından 1994 FIFA Dünya Kupası, ABD'de düzenlendi.

ABD 1994, futbolun ilgi görmediği ve tribünlere seyirci gelmeyeceği iddialarına rağmen 3 milyon 587 bin 538 kişiyle tüm kupaların en fazla seyirci çeken organizasyonu olarak tarihe geçti.

Maç başına 68 bin 991 kişiyle bugüne kadar yapılan dünya kupalarına fark atan 1994'te Brezilya, 4. şampiyonluğuna ulaşarak yeni rekorun sahibi oldu.

- 24 takım katıldı

ABD'deki dünya kupasına, 13'ü Avrupa'dan, 4'ü Güney Amerika'dan, 2'si Kuzey ve Orta Amerika'dan, 3'ü Afrika'dan, 2'si de Asya'dan 24 takım katıldı.

Kamerun, Fas, Nijerya, Güney Kore, Suudi Arabistan, Belçika, Bulgaristan, Almanya, Yunanistan, İtalya, Hollanda, Norveç, İrlanda Cumhuriyeti, Romanya, Rusya, İspanya, İsveç, İsviçre, Meksika, ABD, Arjantin, Brezilya, Bolivya ve Kolombiya takımları, ABD 1994'te mücadele etti.

- Maradona'da doping

ABD'de düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nın en sansasyonel futbolcusu, Arjantinli yıldız Diego Armando Maradona oldu.

Maradona, 1994 ABD'de sadece gruptaki ilk iki maçta forma giyebildi. D Grubu'nda Yunanistan'ı 4-0 ve Nijerya'yı 2-1 yendikleri karşılaşmalarda görev alan ve bir gol atan Maradona, yapılan doping kontrolünden başarılı bir şekilde çıkamadı. Doping aldığı belirlenen Arjantinli yıldız futbolcu, turnuvadan ihraç edildi.

- Escobar öldürüldü

Kolombiyalı futbolcu Andres Escobar'ın, takımının ABD'ye 2-1 yenildiği maçta kendi kalesine attığı gol, yaşamına mal oldu.

Escobar, turnuva sonrası ülkesinde silahlı saldırıya uğradı ve yaşamını yitirdi. Kolombiya mafyasının bu maç için yüksek miktarlarda bahis oynadığı ve Escobar'ın kendi kalesine attığı golü kabullenemediği iddia edildi.

ABD, Kolombiya ile yaptığı grup maçında Escobar'ın 35. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Earnest Stewart'ın 52. dakikadaki golüyle ABD, skoru 2-0'a getirdi. Kolombiyalı Adolfo Valencia ise 90. dakikada skoru belirleyen (2-1) golü attı.

Kolombiya, mücadele ettiği A Grubu'nu 3 puanla son sırada tamamlamış ve ilk turda kupaya veda etmişti.

- Brezilya penaltılarla kazandı

ABD 1994, Dünya Kupası finalinde şampiyon takımın penaltılarla belirlendiği ilk turnuva oldu.

Yarı finalde Brezilya, İsveç'i 1-0, İtalya ise Bulgaristan'ı 2-1 yenerek finale yükseldi.

Los Angeles'ta 94 bin 194 seyirci önünde oynanan finalin normal süresi ve uzatmaları golsüz sonuçlandı. "Sambacılar", penaltılarda rakibine 3-2 üstünlük kurarak şampiyonluk kupasını kaldırdı. Böylece Dünya Kupası tarihinde ilk kez bir takım, finalde penaltılar sonucu şampiyonluğa ulaştı.

Brezilya'da Romario, Branco ve Dunga penaltı atışlarını gole çevirdi, Marcio Santos ise penaltıyı kaçırdı.

İtalya'da ise Albertini ve Evani'nin gollerine karşın Franco Baresi, Daniele Massaro ve "Gök Mavililer"in finale kadar gelmesinde önemli rol oynayan Roberto Baggio, penaltı atışlarını gole çeviremedi.

Dünya Kupası üçüncülüğünü ise Bulgaristan'ı 4-0 mağlup eden İsveç elde etti.

- Baggio'nun penaltısı unutulmadı

Roberto Baggio'nun final maçında auta attığı penaltı vuruşundan sonra yaşadığı üzüntü, futbol dünyasının unutulmazları arasına girdi.

Baggio'nun ellerini beline koyup başını önüne eğerek ayakta hareketsiz şekilde durması, futbolun ikonik anlarından biri oldu.

Öyle ki İtalyanlar, oynadığı döneme damga vuran "Kutsal at kuyruğu" lakaplı Baggio'nun o an yaşadığı üzüntüye dair şöyle der; "Socrates zehirlenerek, Nietzsche halüsinasyonlar görerek, Baggio ise ayakta öldü."

- Milla'nın rekorları

Kupaya 42 yaşında katılan Kamerunlu Roger Milla, o dönem Dünya Kupası'nda forma giyen en yaşlı futbolcu olarak tarihe geçti.

Kamerunlu futbolcunun bu rekoru, 2014'te Faryd Mondragon'a geçti. 2018'de ise Mısırlı Essam El-Hadary, rekorun yeni sahibi oldu.

Milla, 6-1 yenildikleri Rusya maçında attığı golle kupa tarihinin gol atan en yaşlı futbolcusu (42 yaş 39 gün) ünvanını da elde etti.

- Salenko ve Stoichkov

Turnuvanın gol kralları, 6'şar golle Rus Oleg Salenko ile Bulgar Hristo Stoichkov oldu.

Salenko, Rusya'nın Kamerun'u 6-1 yendiği karşılaşmada 5 gol kaydederek Dünya Kupası tarihinde bir maçta en çok gol atan oyuncu ünvanını aldı.

- En golcü takım İsveç

1994 FIFA Dünya Kupası'nın en golcü takımı, İsveç oldu.

İskandinav ülkesi, bu turnuvada 15 gol attı. Şampiyon Brezilya ise 11 golle ikinci sırada yer aldı.

ABD'de oynanan 52 maçta 141 gol (maç başına 2,71) atıldı.

 Reklam 
DÜNYA KUPASI ÖZEL BÖLÜMÜ
Dünya Kupası tarihi: 1998
Dünya Kupası tarihi: 1998
Dünya Kupası tarihi: 1994
Dünya Kupası tarihi: 1994
İki Dünya Kupası şampiyonu Uruguay, sahneye geri dönüyor
İki Dünya Kupası şampiyonu Uruguay, sahneye geri dönüyor
Yokluktan Dünya Kupası
Yokluktan Dünya Kupası'na: Yeşil Burun Adaları'nın büyük hikâyesi
Real Madrid
Real Madrid'siz ilk Dünya Kupası: İspanya'da tarihi kadro değişimi
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
Sporx Anasayfasına Dön