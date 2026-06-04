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Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB
Dünya Kupası 2026
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İki Dünya Kupası şampiyonu Uruguay, sahneye geri dönüyor

Uruguay, Marcelo Bielsa yönetiminde 2026 Dünya Kupası'na Güney Amerika elemelerini 4. sırada tamamlayarak katılma hakkı kazanırken, Valverde ve Araujo gibi yıldızlarıyla güçlü bir kadroya ve iki Dünya Kupası şampiyonluğu dahil köklü bir turnuva geçmişine sahip olduğunu vurgulayan bir kampanya yürütüyor.

calendar 04 Haziran 2026 16:39
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İki Dünya Kupası şampiyonu Uruguay, sahneye geri dönüyor
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ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğindeki 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Uruguay Milli Takımı, turnuvada 15. kez boy gösterecek.

Dünya Kupası'nı 1930 ve 1950 yıllarında kazanan Uruguay, Güney Amerika elemelerini dördüncü sırada tamamlayarak finallere katılma hakkı elde etti. Katar 2022'de grup aşamasında elenen "Gök Maviler" sonrasında takımın başına getirilen Arjantinli teknik direktör Marcelo Bielsa yönetiminde yeniden çıkış arıyor.

İspanya, Suudi Arabistan ve Yeşil Burun Adaları ile H Grubu'nda yer alan Uruguay'ın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, oyun anlayışı ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:

- Kupaya katılma mücadelesi

2023 yılından bu yana takımın başında bulunan Marcelo Bielsa yönetimindeki Uruguay, Güney Amerika elemelerini 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyetle tamamladı. Topladığı 28 puanla dördüncü olan Uruguay, Dünya Kupası biletini doğrudan aldı.

Elemelerdeki en dikkat çekici sonuçlardan biri ise Arjantin deplasmanında elde edilen galibiyet oldu. Uruguay, Buenos Aires'te aldığı zaferle 40 yılı aşkın süren hasretine son verdi.

Uruguay, 2026 Dünya Kupası biletini şu sonuçlarla aldı:

Uruguay-Şili: 3-1

Ekvador-Uruguay: 2-1

Kolombiya-Uruguay: 2-2

Uruguay-Brezilya: 2-0

Arjantin-Uruguay: 0-2

Uruguay-Bolivya: 3-0

Uruguay-Paraguay: 0-0

Venezüela-Uruguay: 0-0

Peru-Uruguay: 1-0

Uruguay-Ekvador: 0-0

Uruguay-Kolombiya: 3-2

Brezilya-Uruguay: 1-1

Uruguay-Arjantin: 0-1

Bolivya-Arjantin: 0-0

Paraguay-Uruguay: 2-0

Uruguay-Venezüela: 2-0

Uruguay-Peru: 3-0

Şili-Uruguay: 0-0

 

Takımlar

OGBMAYP
  Arjantin

 18 12 2 4 31 10 38
  Ekvador

 18 8 8 2 14 5 29
  Kolombiya

 18 7 7 4 28 18 28
  Uruguay

 18 7 7 4 22 12 28
  Brezilya

 18 8 4 6 24 17 28
  Paraguay

 18 7 7 4 14 10 28
  Bolivya

 18 6 2 10 17 35 20
  Venezüela

 18 4 6 8 18 28 18
  Peru

 18 2 6 10 6 21 12
  Şili

 18 2 5 11 9 27 11
 

- Öne çıkan oyuncuları

Real Madrid forması giyen Federico Valverde, hem hücum hem savunma yönüyle takımının merkezindeki en kritik isim konumunda bulunuyor.

Savunmada Barcelona'nın yıldızı Ronald Araujo, orta sahada ise Manchester United forması giyen Manuel Ugarte, agresif pres gücü ve mücadeleci yapısıyla etkili isimleri arasında.

Rodrigo Bentancur, Giorgian De Arrascaeta, Brian Rodriguez ve Maximiliano Araujo gibi isimler de Uruguay'ın önemli alternatifleri arasında yer alıyor.

- Dünya Kupası geçmişi

Dünya Kupası tarihinin en köklü ülkelerinden biri olan Uruguay, organizasyonun ilk şampiyonu unvanını taşıyor. 1930 yılında kendi ev sahipliğinde düzenlenen ilk Dünya Kupası'nı kazanan Uruguay, 1950 yılında ise Rio de Janeiro'daki Maracana Stadı'nda Brezilya'yı mağlup ederek ikinci kez kupaya uzandı.

Yaklaşık 3,5 milyon nüfusuyla Dünya Kupası kazanan en küçük ülke olma özelliğini sürdüren Uruguay, modern dönemdeki en büyük başarısını 2010 Dünya Kupası'nda dördüncü olarak elde etti.

Uruguay'ın turnuva geçmişi şöyle:

1930 - Şampiyon

1950 - Şampiyon

1954 - Dördüncü

1962 - Grup aşaması

1966 - Çeyrek final

1970 - Dördüncü

1974 - Grup aşaması

1986 - Son 16

1990 - Son 16

2002 - Grup aşaması

2010 - Dördüncü

2014 - Son 16

2018 - Çeyrek final

2022 - Grup aşaması

- Kadro

Kaleci: Sergio Rochet (Internacional), Fernando Muslera (Estudiantes), Santiago Mele (Monterrey)

Defans: Guillermo Varela (Flamengo), Ronald Araujo (Barcelona), Jose Maria Giménez (Atletico Madrid), Santiago Bueno (Wolverhampton), Sebastian Caceres (CF America), Mathías Olivera (Napoli), Joaquin Piquerez (Palmeiras), Matias Vina (River Plate)

Orta saha: Manuel Ugarte (Manchester United), Emiliano Martinez (Palmeiras), Rodrigo Bentancur (Tottenham), Federico Valverde (Real Madrid), Agustin Canobbio (Fluminense), Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake City), Giorgan de Arrascaeta (Flamengo), Nicolas de la Cruz (Flamengo), Rodrigo Zalazar (Braga), Facundo Pellistri (Panathinaikos), Maximiliano Araujo (Sporting), Brian Rodriguez (CF America)

Forvet: Rodrigo Aguirre (Tigres), Federico Vinas (Real Oviedo), Darwin Nunez (Al-Hilal)

- Maç takvimi

16 Haziran (TSİ 01.00): Suudi Arabistan-Uruguay (Miami Stadı)

22 Haziran (TSİ 01.00): Uruguay-Yeşil Burun Adaları (Miami Stadı)

27 Haziran (TSİ 03.00): Uruguay-İspanya (Guadalajara Stadı)

 
 
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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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