Sultanbeyli'de Dünya Kupası için program
Sultanbeyli Belediyesi, Dünya Kupası'nda Türkiye ve Avustralya arasında 14 Haziran'da oynanacak olan maç için özel bir program hazırladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nın maç heyecanı, şimdiden milyonların yüreğini sardı.
Milli maçların milli birlik ve beraberlik ruhuna ev sahipliği yapmasına yönelik talepler karşılık bulmaya başladı.
Bu kapsamda, Sultanbeyli Belediyesi milli maçlara özel bir program hazırladı.
Bu heyecanın milli birlik ruhuyla yaşanmasını amaçlayan program, 14 Haziran Pazar günü saat 04.45'te sabah namazıyla başlayacak.
Namazın ardından saat 05.30'da vatandaşlara çorba, çay ve simit ikram edilecek. Saat 07.00'deki Türkiye-Avustralya karşılaşması ise Kent Meydanı'na kurulacak dev ekranda coşkuyla izlenecek.
"GÖNÜLLERİMİZ A MİLLİ TAKIM İLE OLACAK"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, A Milli Futbol Takımı'nın herkesin ortak gururu olduğunu belirtti.
Tombaş, "Ay-yıldızlı formanın sahadaki mücadelesini Sultanbeyli Kent Meydanı'nda hemşehrilerimizle birlikte izlemekten büyük mutluluk duyacağız. Bu anlamlı sabaha namazla başlayacak, ardından aynı sofrada çorba, çay ve simitle buluşarak kardeşliğimizi pekiştireceğiz. Gönüllerimiz, dualarımız ve desteğimiz A Milli Futbol Takımımızla olacak. Tüm hemşehrilerimizi bu güzel heyecana ortak olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.
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|3
|Katar
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|4
|İsviçre
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|Brezilya
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|Haiti
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|3
|Fas
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|İskoçya
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|Av.
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|1
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|Ekvador
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|3
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|Fildişi Sahili
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|Takımlar
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|Av.
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|1
|Japonya
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|0
|2
|Hollanda
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|0
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|3
|İsveç
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|0
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|0
|4
|Tunus
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|A
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|Av.
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|1
|Belçika
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|Mısır
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|3
|İran
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|4
|Yeni Zelanda
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|S
|Takımlar
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|A
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|1
|Cape Verde
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|2
|Suudi Arabistan
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|3
|İspanya
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|4
|Uruguay
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|1
|Fransa
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|Irak
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|Norveç
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|4
|Senegal
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|Takımlar
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|G
|B
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|A
|Y
|Av.
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|1
|Cezayir
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|2
|Arjantin
|0
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|0
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|3
|Avusturya
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|0
|4
|Ürdün
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|0
|0
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|0
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|0
|S
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|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Kongo D. Cumhuriyeti
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Portekiz
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Özbekistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hırvatistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|İngiltere
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Gana
|0
|0
|0
|0
|0
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|0
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|4
|Panama
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|0
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