Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB
Dünya Kupası 2026
00
GÜN
00
SAAT
00
DK
00
SN
Turnuvaya SADECE KALDI!

Sultanbeyli'de Dünya Kupası için program

Sultanbeyli Belediyesi, Dünya Kupası'nda Türkiye ve Avustralya arasında 14 Haziran'da oynanacak olan maç için özel bir program hazırladı.

calendar 04 Haziran 2026 15:55 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2026 16:01
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Sultanbeyli'de Dünya Kupası için program
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News
Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, Dünya Kupası kapsamında 14 Haziran'da oynanacak Türkiye ile Avustralya arasındaki maçı sabah namazıyla başlayıp çorba, çay ve simit ikramıyla dev ekranda izlemeye davet etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nın maç heyecanı, şimdiden milyonların yüreğini sardı.

Milli maçların milli birlik ve beraberlik ruhuna ev sahipliği yapmasına yönelik talepler karşılık bulmaya başladı.

Bu kapsamda, Sultanbeyli Belediyesi milli maçlara özel bir program hazırladı.

Bu heyecanın milli birlik ruhuyla yaşanmasını amaçlayan program, 14 Haziran Pazar günü saat 04.45'te sabah namazıyla başlayacak.

Namazın ardından saat 05.30'da vatandaşlara çorba, çay ve simit ikram edilecek. Saat 07.00'deki Türkiye-Avustralya karşılaşması ise Kent Meydanı'na kurulacak dev ekranda coşkuyla izlenecek.

"GÖNÜLLERİMİZ A MİLLİ TAKIM İLE OLACAK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, A Milli Futbol Takımı'nın herkesin ortak gururu olduğunu belirtti.

Tombaş, "Ay-yıldızlı formanın sahadaki mücadelesini Sultanbeyli Kent Meydanı'nda hemşehrilerimizle birlikte izlemekten büyük mutluluk duyacağız. Bu anlamlı sabaha namazla başlayacak, ardından aynı sofrada çorba, çay ve simitle buluşarak kardeşliğimizi pekiştireceğiz. Gönüllerimiz, dualarımız ve desteğimiz A Milli Futbol Takımımızla olacak. Tüm hemşehrilerimizi bu güzel heyecana ortak olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

 Reklam 
DÜNYA KUPASI ÖZEL BÖLÜMÜ
Dünya Kupası tarihi: 1998
Dünya Kupası tarihi: 1998
Dünya Kupası tarihi: 1994
Dünya Kupası tarihi: 1994
İki Dünya Kupası şampiyonu Uruguay, sahneye geri dönüyor
İki Dünya Kupası şampiyonu Uruguay, sahneye geri dönüyor
Yokluktan Dünya Kupası
Yokluktan Dünya Kupası'na: Yeşil Burun Adaları'nın büyük hikâyesi
Real Madrid
Real Madrid'siz ilk Dünya Kupası: İspanya'da tarihi kadro değişimi
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
Sporx Anasayfasına Dön