Can Dalton kimdir, yakalandı mı?

Dilan ve Engin Polat çiftinin yakın koruması olan ve uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Can Polat cinayetinde oklar, sosyal medyadan üstü kapalı tehdit mesajları yayınlayan 'Daltonlar Çetesi'ne döndü.

Engin Polat'ın kuzeni ve aynı zamanda Polat ailesinin yakın korumalığını üstlenen Can Polat, kimliği belirlenen 23 yaşındaki bir saldırgan tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede doktorların tüm tıbbi müdahalesine rağmen kurtarılamayan Polat'ın ölümünün ardından başlatılan geniş çaplı adli soruşturma sürerken; cinayetin seyri sosyal medyadan gelen organize tehditlerle yeni bir boyuta taşındı.

Kamuoyunda yeni nesil suç örgütleri olarak bilinen ve motosikletli suikast timleriyle tanınan Daltonlar Çetesi ile bağlantılı olduğu öne sürülen hesaplardan yapılan şifreli ve tehditkâr paylaşımlar, olayın arkasında daha büyük bir organize suç bağlantısı olabileceği şüphesini derinleştirdi.

Can Polat'a yönelik gerçekleştirilen silahlı suikastın ardından emniyet güçleri harekete geçerek olay yerinde geniş çaplı bir inceleme başlattı. Güvenlik kameraları ve tanık ifadeleri doğrultusunda kimliği tespit edilen 23 yaşındaki silahlı saldırgan, kısa süre içerisinde polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki sorgusu devam ederken, cinayetin bir husumet mi yoksa organize bir azmettirme faaliyeti mi olduğu araştırılıyor.

Redkitler, Acunurlar ve Casperler gibi Türkiye'nin büyük şehirlerinde adını duyuran yeni nesil tetikçi grupları arasında yer alan Daltonlar, özellikle Barış Boyun organize suç örgütü adına gerçekleştirdikleri silahlı saldırı, kasten öldürme ve yağma eylemleriyle tanınıyor.

Çetenin yöneticiliğini 1997 Batman doğumlu Can Dalton lakaplı Beratcan Gökdemir yürütüyor. Grup, daha önce de Halil Ay ve Redkitler oluşumuna karşı motosikletli tetikçilerle giriştikleri kanlı çatışmalarla biliniyor.

Emniyet güçleri, silahlı saldırının hemen ardından kıskıvrak yakalanan 23 yaşındaki zanlının Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusunu titizlikle sürdürüyor. Kamuoyunda büyük merak uyandıran tetikçinin ilk ifadesi soruşturmanın selameti açısından sır gibi saklanırken; saldırganın suikastı husumet nedeniyle mi işlediği yoksa Daltonlar Çetesi'nden talimat alan kiralık bir tetikçi mi olduğu araştırılıyor.