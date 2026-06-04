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Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB
Dünya Kupası 2026
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Turnuvaya SADECE KALDI!

Dünya Kupası'nda şampiyon 22 isim

2026 FIFA Dünya Kupası'nda 2014, 2018 ve 2022'de turnuvayı kazanan 22 futbolcu, aynı başarıyı tekrarlamak için sahaya çıkacak.

calendar 04 Haziran 2026 14:29 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2026 15:26
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Dünya Kupası'nda şampiyon 22 isim
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda daha önceki turnuvalarda şampiyonluk yaşayan 22 futbolcu forma giyecek.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Dünya Kupası'nda, daha önceki turnuvalarda şampiyonluk yaşayan 22 futbolcu bu başarıyı tekrarlamak için mücadele edecek.

Söz konusu 22 oyuncu, 2014, 2018 ve 2022 Dünya Kupası turnuvalarında şampiyonluk kazanan futbolculardan oluşuyor.

2014 Dünya Kupası'nı kazanan 1 Alman, 2018'de şampiyon olan 4 Fransız ve 2022'de kupayı kaldıran 17 Arjantinli futbolcu, 2026 Dünya Kupası'nda forma giyecek 22 oyuncu arasında yer alıyor.

2014'TEN SADECE NEUER 

Alman kaleci Manuel Neuer, 2014 Brezilya Dünya Kupası'nda Almanya ile zafere ulaştı.

Almanya'nın 2014'teki şampiyon kadrosundan yalnızca 40 yaşındaki Manuel Neuer, 2026 Dünya Kupası'nda da milli takım forması giyecek.

2018'DEN 4 FRANSIZ FUTBOLCU

Ousmane Dembele, Lucas Hernandez, N'Golo Kante ve Kylian Mbappe de 2018 Rusya Dünya Kupası'nda Fransa'yı zafere taşıyan oyuncular arasında yer alıyordu.

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu N'Golo Kante, Fransa takımında Dünya Kupası'nı tekrar kazanmak için sahaya çıkacak.

2022'DEN 17 ARJANTİNLİ FUTBOLCU

Teknik adam Lionel Scaloni ise 2022 Katar Dünya Kupası'nda Arjantin ile şampiyon olan 17 oyuncuyu kadroda tuttu.

Son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'de Thiago Almada, Julian Alvarez, Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, Emiliano Martinez, Lautaro Martinez, Lisandro Martinez, Lionel Messi, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Nicolas Otamendi, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Cristian Romero, Geronimo Rulli ve Nicolas Tagliafico, 2026 Dünya Kupası'nda da forma giyecek.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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