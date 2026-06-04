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Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB
Dünya Kupası 2026
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Turnuvaya SADECE KALDI!

Savaş gölgesinde Dünya Kupası kararı: İran

İran, savaş sonrası ateşkesle 2026 Dünya Kupası'na katılma kararı alırken, G Grubu'nda Belçika, Mısır ve Yeni Zelanda ile mücadele edecek.

calendar 04 Haziran 2026 15:10
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Savaş gölgesinde Dünya Kupası kararı: İran
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 ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda katılacak İran, bu turnuvada 7. kez boy gösterecek.

G Grubu'nda Belçika, Mısır ve Yeni Zelanda'yla mücadele edecek İran; ABD ve İsrail'in saldırıları sebebiyle organizasyona katılmayacağını duyurmuştu. Ancak yapılan ateşkesin ardından İran, turnuvada yer alacağını açıkladı.

İran'ın kupaya katılma mücadelesi, Dünya Kupası geçmişi, öne çıkan oyuncuları ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

- Kupaya katılma mücadelesi

İranlı teknik adam Amir Ghalenoi'nin çalıştırdığı İran, Asya Elemeleri'nde 2. turda Özbekistan, Türkmenistan ve Hong Kong'la aynı grupta yer aldı. 6 maç sonunda 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden İran Milli Takımı, 3. Tur'a yükselme hakkı kazandı.

Asya Elemeleri 3. Tur A Grubu'nda mücadele eden İran; Özbekistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kırgızistan ve Kuzey Kore'yle aynı grupta yer aldı.

10 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden İran, tek yenilgisini Katar deplasmanında yaşarken grubu 23 puanla zirvede tamamlayarak Dünya Kupası biletini aldı.

İran'ın eleme müsabakalarında aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:

İran-Kırgızistan: 1-0

Birleşik Arap Emirlikleri-İran: 0-1

Özbekistan-İran: 0-0

İran-Katar: 4-1

Kuzey Kore-İran: 2-3

Kırgızistan-İran: 2-3

İran-Birleşik Arap Emirlikleri: 2-0

İran-Özbekistan: 2-2

Katar-İran: 1-0

 

Takım

 O

 G

 B

 M

 A

 Y

 Av

 P
İran

 10

 7

 2

 1

 19

 8

 11

 23
Özbekistan

 10

 6

 3

 1

 14

 7

 7

 21
Birleşik Arap Emirlikleri

 10

 4

 3

 3

 15

 8

 7

 15
Katar

 10

 4

 1

 5

 17

 24

 -7

 13
Kırgızistan

 10

 2

 2

 6

 12

 18

 -6

 8
Kuzey Kore

 10

 0

 3

 7

 9

 21

 -12

 3
 

- Savaşın gölgesinde Dünya Kupası kararı

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'a İran'a saldırmasıyla başlayan savaş, ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Dünya Kupası'nda gözleri İran Milli Takımı'na çevirdi.

Savaş devam ederken mart ayında Antalya'da kamp ve hazırlık maçları yapan İran Milli Takımı'nın güvenlik sebebiyle Dünya Kupası'nda yer almayacağı duyurulmuştu.

Ancak yaşanan ateşkesin ardından İran, milli takımının Dünya Kupası için ABD'de olacağını duyurdu.

- Gol makinesi Taremi

İran Milli Takımı'nda Olympiakos forması giyen Mehdi Taremi, takımının hücum hattındaki en önemli isimlerinden. Bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 37 maçta 16 gol kaydeden Taremi, Dünya Kupası'nda takımının en önemli gol ayağı olacak.

Taremi dışında daha önce Bayer Leverkusen ve Roma formalarını da giyen Shabab Al-Ahli oyuncusu Sardar Azmoun da İran'ın önemli kozları arasında.

- Dünya Kupası geçmişi

İran Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 6 kez katıldı. Organizasyon tarihinde 18 maça çıkan İran, bu karşılaşmalardan 3'ünü kazandı, 4'ünden beraberlikle ayrıldı. İran, Dünya Kupası tarihi boyunca 13 gol attı, kalesinde 31 gol gördü.

İran'ın Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1978 - İlk tur

1998 - İlk tur

2006 - İlk tur

2014 - İlk tur

2018 - İlk tur

2022 - İlk tur

- Kadro

Kaleci: Alireza Beyranvand (Tractor), Sayed Hosein Hoseini (Sepahan), Payam Niazmand (Persepolis)

Defans: Shoja Khalilzadeh (Tractor), Hossein Kanaani (Persepolis), Ali Nemati Omid Noorafkan (Foolad), Danial Eiri (Malavan), Ehsan Hajsafi (Sepahan), Saleh Hardani (Esteghlal), Milad Mohammadi (Persepolis), Ramin Rezaeian (Foolad)

Orta saha: Saman Ghoddos (Kalba), Saeid Ezatolahi (Shabab Al-Ahli), Rouzbeh Cheshmi (Esteghlal), Amir Mohammad Razzaghinia (Esteghlal), Mohammad Ghorbani (Al-Wahda), Mehdi Ghayedi (Al-Nasr), Aria Yousefi (Sepahan), Alireza Jahanbakhsh (Dender), Mohammad Mohebi (Rostov), Mehdi Torabi (Tractor)

Forvet: Mehdi Taremi (Olympiacos), Amirhossein Hosseinzadeh (Tractor), Dennis Dargahi (Standard Liege), Ali Alipour (Persepolis), Shahriyar Moghanloo (Kalba)

- Maç takvimi

İran'ın 2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda oynayacağı maçların TSİ programı şöyle:

16 Haziran Salı:

04.00 İran-Yeni Zelanda (Los Angeles Stadı-Los Angeles)

21 Haziran Pazar:

22.00 Belçika-İran (Los Angeles Stadı-Los Angeles)

27 Haziran Cumartesi:

06.00 Mısır-İran (Seattle Stadı-Seattle)

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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