Klose'nin rekoruna göz diken futbolcular
Almanya'nın eski futbolcusu Miroslav Klose, 16 golle Dünya Kupası tarihinin en golcü ismi olarak öne çıkarken bu turnuvada onun rekorunu kırmak isteyen futbolcular bulunuyor.
ABD, Kanada ve Meksika'da oynanacak turnuva öncesinde eski Alman futbolcu Miroslav Klose, Dünya Kupası'nın en golcü futbolcusu unvanını elinde bulunduruyor.
Dünya Kupası'na 2002, 2006, 2010 ve 2014 olmak üzere 4 kez Almanya formasıyla katılan Klose, 2002 ve 2006'da beşer gol, 2010'da 4, 2014'te 2 gol atarak 16 gole ulaştı ve turnuva tarihinin en golcü futbolcusu oldu.
Son olarak 2014 Dünya Kupası'nda oynayan Klose'yi futbola veda eden oyunculardan sırasıyla Brezilyalı Ronaldo (15), Alman futbolcu Gerd Müller (14) ve Fransız Just Fontaine (13) takip etti.
REKORA 5 ADAY VAR
2026 Dünya Kupası'nda Klose'ye ait olan turnuva tarihinin gol rekorunu kırmaya aday 5 oyuncu bulunuyor.
Arjantinli Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'nda boy gösterecek oyuncular arasında turnuva tarihinde en çok gol atan futbolcu (13) konumunda bulunuyor.
Messi'yi Fransa'dan Kylian Mbappe (12), İngiltere'den Harry Kane (8), Brezilya'dan Neymar (8) ve Portekiz'den Cristiano Ronaldo (8) takip ediyor.
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|Av.
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|Avustralya
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|2
|Paraguay
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|3
|Türkiye
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|4
|ABD
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|Av.
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|1
|Çek Cumhuriyeti
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|2
|Meksika
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|Güney Afrika
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|4
|Güney Kore
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|Av.
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|1
|Bosna Hersek
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|2
|Kanada
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|3
|Katar
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|4
|İsviçre
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|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Brezilya
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|2
|Haiti
|0
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|0
|0
|0
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|3
|Fas
|0
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|İskoçya
|0
|0
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|0
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|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Curacao
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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|0
|2
|Ekvador
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|0
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|0
|0
|0
|3
|Almanya
|0
|0
|0
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|0
|0
|0
|4
|Fildişi Sahili
|0
|0
|0
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|0
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|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Japonya
|0
|0
|0
|0
|0
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|0
|0
|2
|Hollanda
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|İsveç
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Tunus
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Belçika
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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|0
|2
|Mısır
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|0
|0
|0
|0
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|0
|0
|3
|İran
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Yeni Zelanda
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Cape Verde
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Suudi Arabistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|İspanya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Uruguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Fransa
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Irak
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Norveç
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Senegal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Cezayir
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Arjantin
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Avusturya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Ürdün
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Kongo D. Cumhuriyeti
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Portekiz
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Özbekistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hırvatistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|İngiltere
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Gana
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Panama
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0