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Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB
Dünya Kupası 2026
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Turnuvaya SADECE KALDI!

Klose'nin rekoruna göz diken futbolcular

Almanya'nın eski futbolcusu Miroslav Klose, 16 golle Dünya Kupası tarihinin en golcü ismi olarak öne çıkarken bu turnuvada onun rekorunu kırmak isteyen futbolcular bulunuyor.

calendar 04 Haziran 2026 15:06 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2026 15:10
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klose'nin rekoruna göz diken futbolcular
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Almanya'dan Miroslav Klose'ye ait turnuva tarihinin gol rekoruna "göz diken" 5 yıldız, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda hedeflerine ulaşmaya çalışacak.

ABD, Kanada ve Meksika'da oynanacak turnuva öncesinde eski Alman futbolcu Miroslav Klose, Dünya Kupası'nın en golcü futbolcusu unvanını elinde bulunduruyor.

Dünya Kupası'na 2002, 2006, 2010 ve 2014 olmak üzere 4 kez Almanya formasıyla katılan Klose, 2002 ve 2006'da beşer gol, 2010'da 4, 2014'te 2 gol atarak 16 gole ulaştı ve turnuva tarihinin en golcü futbolcusu oldu.

Son olarak 2014 Dünya Kupası'nda oynayan Klose'yi futbola veda eden oyunculardan sırasıyla Brezilyalı Ronaldo (15), Alman futbolcu Gerd Müller (14) ve Fransız Just Fontaine (13) takip etti.

REKORA 5 ADAY VAR

2026 Dünya Kupası'nda Klose'ye ait olan turnuva tarihinin gol rekorunu kırmaya aday 5 oyuncu bulunuyor.

Arjantinli Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'nda boy gösterecek oyuncular arasında turnuva tarihinde en çok gol atan futbolcu (13) konumunda bulunuyor.

Messi'yi Fransa'dan Kylian Mbappe (12), İngiltere'den Harry Kane (8), Brezilya'dan Neymar (8) ve Portekiz'den Cristiano Ronaldo (8) takip ediyor.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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