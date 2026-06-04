Türk Hava Yolları, iki oyuncuyla yollarını ayırdı

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, Anna Nicoletti ve Hanna Orthmann ile yolların ayrıldığını açıkladı.

calendar 04 Haziran 2026 19:49
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Türk Hava Yolları, iki oyuncuyla yollarını ayırdı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap
Google News

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, Anna Nicoletti ve Hanna Orthmann ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2024 yılından bu yana formamızı giyen Hanna Orthmann'a ve 2025-2026 sezonunda takımımızın formasını giyen Anna Nicoletti'ye kulübümüze kattıkları için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." denildi.



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.