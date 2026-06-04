Türk Hava Yolları, iki oyuncuyla yollarını ayırdı

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, Anna Nicoletti ve Hanna Orthmann ile yolların ayrıldığını duyurdu.



Kulüpten yapılan açıklamada, "2024 yılından bu yana formamızı giyen Hanna Orthmann'a ve 2025-2026 sezonunda takımımızın formasını giyen Anna Nicoletti'ye kulübümüze kattıkları için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." denildi.







