05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Bernardo Silva'nın M. City'den ayrılacağı açıklandı

Bernardo Silva'nın Manchester City'den sezon sonu ayrılacağı resmen açıklandı.

06 Nisan 2026 01:23 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2026 01:43
Bernardo Silva'nın M. City'den ayrılacağı açıklandı
Manchester City'de sezon sonu için dikkat çeken bir ayrılık gelişmesi yaşandı. İngiliz ekibinin yardımcı antrenörü Pep Lijnders, takımın önemli isimlerinden Bernardo Silva'nın sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

Lijnders yaptığı açıklamada, "Her güzel hikayenin bir sonu vardır. Umarım son aylarının tadını çıkarır ve iyi bir veda geçirir. Taraftarların tüm ilgisini hak ediyor" ifadelerini kullandı.

Manchester City formasıyla uzun yıllardır önemli başarılara imza atan Bernardo Silva'nın ayrılık kararı, taraftarlar arasında büyük yankı uyandırırken, Portekizli yıldızın yeni adresinin neresi olacağı şimdiden merak konusu oldu. 

TÜRKİYE İHTİMALİ VAR!

Kısa bir süre önce Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Bernardo Silva'nın geleceğini yakından takip ettiği ve transfer sürecine dahil olacağı ciddi şekilde gündeme geldi. 

Bonservisini eline alacak 31 yaşındaki Portekizli yıldız için Juventus'un da teklif yapacağı iddia edildi. 

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City'de 9 sezonda 19 kupa kazanan Bernardo Silva, 450 maçta 76 gol ve 77 asist yaptı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
