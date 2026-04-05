İsmet Taşdemir: ''Play-Off potasına girmek istiyoruz''

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Esenler Erokspor'a 3-1 yenilen Özbelsan Sivasspor'un teknik direktör İsmet Taşdemir, sonuçtan dolayı üzgün olduklarını söyledi.Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Taşdemir, ilk golü yiyene kadar her şeyi doğru yaptıklarını belirtti.İsmet Taşdemir, golü yedikten sonra çözüldüklerini dile getirerek, şöyle konuştu:Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ise zorlu bir deplasmandan 3 puan almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.Özköylü, Süper Lig'e çıkma yarışında haftaya oynayacakları Amed Sportif Faaliyetler karşılaşması öncesi bu maçın önemli olduğuna dikkati çekerek,diye konuştu.Karşılaşmanın büyük bölümünde kontrolün kendilerinde olduğunu aktaran Özköylü, şunları kaydetti: