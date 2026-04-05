PSG, Eduardo Camavinga'yı istiyor

Real Madrid, Fransız orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga için kararını verdi.



AS'ta yer alan habere göre, İspanyol ekibi, Camavinga'nın transferine sıcak bakıyor.



Paris Saint-Germain, 23 yaşındaki Fransız futbolcu ile ilgileniyor. Real Madrid, istediği teklifi alması durumunda Camavinga'nın transferine izin verebilir.



Real Madrid forması altında bu sezon 35 maçta srüe bulan Fransız yıldız Camavinga, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.



