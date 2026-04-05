Simone Inzaghi'den İtalya için açıklama

Al Hilal Teknik Direktörü Simone Inzaghi, İtalya Milli Takımı ile ilgili konuştu.



İtalya Milli Takımı ile adı geçen Inzaghi, "Gurur duydum ancak burada mutluyum ve Al Hilal ile bir yıl daha sözleşmem var." dedi.



Suudi Arabistan'da kendisi için harika bir ortam bulduğunu söyleyen Inzaghi, üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na gidemeyen İtalya Milli Takımı'nın da kısa sürede toparlanacağını söyledi.



50 yaşındaki teknik adam, "İtalya'nın üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na katılamayacak olması beni çok üzüyor. İtalyan futbolunun çok yakında toparlanacağından eminim." diye konuştu.



