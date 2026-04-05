05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Simone Inzaghi'den İtalya için açıklama

İtalya Milli Takımı ile adı geçen Al Hilal Teknik Direktörü Simone Inzaghi, Suudi Arabistan ekibinde mutlu olduğunu dile getirdi.

calendar 05 Nisan 2026 13:53
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Al Hilal Teknik Direktörü Simone Inzaghi, İtalya Milli Takımı ile ilgili konuştu.

İtalya Milli Takımı ile adı geçen Inzaghi, "Gurur duydum ancak burada mutluyum ve Al Hilal ile bir yıl daha sözleşmem var." dedi.

Suudi Arabistan'da kendisi için harika bir ortam bulduğunu söyleyen Inzaghi, üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na gidemeyen İtalya Milli Takımı'nın da kısa sürede toparlanacağını söyledi.

50 yaşındaki teknik adam, "İtalya'nın üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na katılamayacak olması beni çok üzüyor. İtalyan futbolunun çok yakında toparlanacağından eminim." diye konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
