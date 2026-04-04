Haber Tarihi: 04 Nisan 2026 17:39 - Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2026 17:39

Motorine zam gelecek mi? 4 Nisan güncel motorin (mazot) fiyatları

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurlarındaki değişimler, akaryakıt tabelalarını her gün yeniden şekillendiriyor! Özellikle dün (4 Nisan) motorin ve LPG grubuna yansıyan rekor zamların ardından, hafta sonuna girmeden depolarını doldurmak isteyen milyonlarca araç sahibi, endişeyle arama motorlarına yöneldi. Sürücülerin aklındaki o kritik soru belli: Motorine zam gelecek mi? 3 Nisan 2026 Cuma günü mazot fiyatlarında yeni bir artış var mı, güncel pompa fiyatları kaç TL oldu? İşte akaryakıt piyasalarından gelen son dakika kulis bilgileri ve büyük zammın ardından tabelalardaki son durum...

Motorine zam gelecek mi? 4 Nisan güncel motorin (mazot) fiyatları
Tarımdan taşımacılığa kadar iğneden ipliğe her sektörün maliyetini doğrudan etkileyen motorin fiyatlarındaki bu sert yükseliş, bütçeleri sarsmaya devam ediyor. Peki, hafta sonu öncesi istasyonlara yeni bir fiyat güncellemesi yansıyacak mı?
BUGÜN MOTORİNE YENİ BİR ZAM GELECEK Mİ? (4 NİSAN 2026)
Kısa ve net cevap: Hayır, an itibarıyla 4 Nisan 2026 günü için motorin (mazot) veya benzin grubunda yeni bir zam ya da indirim beklentisi BULUNMAMAKTADIR.

Bilindiği üzere henüz dün (2 Nisan Perşembe), motorinin litre fiyatına 2 lira 52 kuruş gibi çok ciddi bir zam yansımış ve fiyatlar tarihinde ilk kez 80 TL bandına doğru dev bir adım atmıştı. Sektör temsilcilerinden alınan son bilgilere göre, uluslararası piyasalarda hafta sonu kapanışı öncesinde fiyatları değiştirecek büyüklükte bir hareketlilik yaşanmadığı için mevcut rekor fiyatlar hafta sonu boyunca geçerliliğini koruyacak.

4 NİSAN 2026 GÜNCEL MOTORİN (MAZOT) FİYATLARI LİSTESİ
Dünkü 2,52 TL'lik dev zammın ardından yeni bir artışın yaşanmadığı cuma sabahında, üç büyükşehrimizdeki güncel motorin pompa fiyatları şu şekilde sabitlendi:

İstanbul (Avrupa Yakası): 77.44 TL

Ankara: 78.57 TL

İzmir: 78.84 TL

(Not: Fiyatlar; dağıtım şirketleri, iller ve bayiler arasındaki nakliye maliyetlerine bağlı olarak ufak farklılıklar gösterebilmektedir.)


FİYATLAR NEDEN SÜREKLİ DEĞİŞİYOR?
Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde iki temel dinamik rol oynuyor: Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün (motorin/benzin) fiyatları ve dolar kuru. Özellikle Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin Brent petrolü yukarı yönlü baskılaması ve içerideki kur hareketliliği, pompaya direkt yansıyor. Uzmanlar, küresel krizlerin yatışmaması halinde önümüzdeki haftalarda yeni fiyat güncellemelerinin de masada kalabileceği konusunda uyarıyor.

