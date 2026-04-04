Motorine zam gelecek mi? 4 Nisan güncel motorin (mazot) fiyatları

Tarımdan taşımacılığa kadar iğneden ipliğe her sektörün maliyetini doğrudan etkileyen motorin fiyatlarındaki bu sert yükseliş, bütçeleri sarsmaya devam ediyor. Peki, hafta sonu öncesi istasyonlara yeni bir fiyat güncellemesi yansıyacak mı?

Kısa ve net cevap: Hayır, an itibarıyla 4 Nisan 2026 günü için motorin (mazot) veya benzin grubunda yeni bir zam ya da indirim beklentisi BULUNMAMAKTADIR.

Bilindiği üzere henüz dün (2 Nisan Perşembe), motorinin litre fiyatına 2 lira 52 kuruş gibi çok ciddi bir zam yansımış ve fiyatlar tarihinde ilk kez 80 TL bandına doğru dev bir adım atmıştı. Sektör temsilcilerinden alınan son bilgilere göre, uluslararası piyasalarda hafta sonu kapanışı öncesinde fiyatları değiştirecek büyüklükte bir hareketlilik yaşanmadığı için mevcut rekor fiyatlar hafta sonu boyunca geçerliliğini koruyacak.

Dünkü 2,52 TL'lik dev zammın ardından yeni bir artışın yaşanmadığı cuma sabahında, üç büyükşehrimizdeki güncel motorin pompa fiyatları şu şekilde sabitlendi:

İstanbul (Avrupa Yakası): 77.44 TL

Ankara: 78.57 TL

İzmir: 78.84 TL

(Not: Fiyatlar; dağıtım şirketleri, iller ve bayiler arasındaki nakliye maliyetlerine bağlı olarak ufak farklılıklar gösterebilmektedir.)

Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde iki temel dinamik rol oynuyor: Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün (motorin/benzin) fiyatları ve dolar kuru. Özellikle Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin Brent petrolü yukarı yönlü baskılaması ve içerideki kur hareketliliği, pompaya direkt yansıyor. Uzmanlar, küresel krizlerin yatışmaması halinde önümüzdeki haftalarda yeni fiyat güncellemelerinin de masada kalabileceği konusunda uyarıyor.