Serhou Guirassy'den ayrılık kararı!

Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy, ayrılık kararı aldı.
Bild'de yer alan habere göre, 30 yaşındaki santrfor, sezon sonunda iyi bir teklif gelmesi durumunda Alman ekibinden ayrılmayı planlıyor.
Guirassy'nin sözleşmesinde temmuz ayından itibaren geçerli olacak 35 milyon euro'luk bir serbest kalma bedeli olduğu ve bu maddenin seçkin birkaç kulüp (Chelsea dahil) için geçerli olduğu öne sürüldü. Borussia Dortmund, bu maddenin dışında kalan kulüplerle bonservis pazarlığı yapabilecek.
FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDE
Serhou Guirassy, ara transfer döneminden bu yana Fenerbahçe'nin gündeminde yer alıyor. 30 yaşındaki santrfora Milan ve Suudi Arabistan'dan da ilgi bulunuyor.
SEZON PERFORMANSI
Borussia Dortmund forması altında bu sezon 39 maçta süre bulan Serhou Guirassy, 18 gol attı ve 6 asist yaptı.
