05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Serhou Guirassy'den ayrılık kararı!

Serhou Guirassy, iyi bir teklif gelmesi durumunda sezon sonunda Borussia Dortmund'dan ayrılmak istiyor.

calendar 04 Nisan 2026 15:14
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy, ayrılık kararı aldı.

Bild'de yer alan habere göre, 30 yaşındaki santrfor, sezon sonunda iyi bir teklif gelmesi durumunda Alman ekibinden ayrılmayı planlıyor.

Guirassy'nin sözleşmesinde temmuz ayından itibaren geçerli olacak 35 milyon euro'luk bir serbest kalma bedeli olduğu ve bu maddenin seçkin birkaç kulüp (Chelsea dahil) için geçerli olduğu öne sürüldü. Borussia Dortmund, bu maddenin dışında kalan kulüplerle bonservis pazarlığı yapabilecek.

FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDE

Serhou Guirassy, ara transfer döneminden bu yana Fenerbahçe'nin gündeminde yer alıyor. 30 yaşındaki santrfora Milan ve Suudi Arabistan'dan da ilgi bulunuyor.

SEZON PERFORMANSI

Borussia Dortmund forması altında bu sezon 39 maçta süre bulan Serhou Guirassy, 18 gol attı ve 6 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
