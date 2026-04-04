05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Süper Lig maçında kaleden kaleye gol atıldı!

Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Kasımpaşa - Kayserispor maçı sahalarda ender görülen bir gole sahne oldu.

calendar 04 Nisan 2026 16:09 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2026 17:28
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa, sahasında Kayserispor'u konuk etti. Mücadelede futbolseverleri şaşkına çeviren ilginç bir gol kaydedildi.

Kasımpaşa'nın kalecisi Andreas Gianniotis kaleden kaleye gol attı.

Karşılaşmanın 66. dakikasında Kasımpaşa'nın kendi yarı alanından çıkmaya çalıştığı bir pozisyonda kaleci Andreas Gianniotis'in ceza sahasının hemen önünden uzaklaştırmak istediği top, rakip yarı alana kadar gitti. Sekerek hız ve yükseklik kazanan top, Kayserispor kalecisi Bilal Bayazit'in önde yakalandığı anda aşırtma bir vuruş gibi ağlarla buluştu.

Karşılaşmanın ardından golü hakkında konuşan Gianniotis, "Topun sektiğini gördüm, sonra baktığımda ağlara gitti. Mutluyum ama Bilal için zor bir durum. O iyi bir kaleci. Kaleciler olarak birlik olmalıyız, bu yüzden onu teselli ettim." dedi.

Bu golle birlikte Gianniotis, kaleden kaleye gol atan nadir kaleciler arasına adını yazdırırken, karşılaşmaya da damga vurdu.

Gianniotis attığı golün ardından Kayserispor kalecisi Bilal Bayazıt'ın yanına gitti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
