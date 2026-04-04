Süper Lig maçında kaleden kaleye gol atıldı!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa, sahasında Kayserispor'u konuk etti. Mücadelede futbolseverleri şaşkına çeviren ilginç bir gol kaydedildi.





Kasımpaşa'nın kalecisi Andreas Gianniotis kaleden kaleye gol attı.



Karşılaşmanın 66. dakikasında Kasımpaşa'nın kendi yarı alanından çıkmaya çalıştığı bir pozisyonda kaleci Andreas Gianniotis'in ceza sahasının hemen önünden uzaklaştırmak istediği top, rakip yarı alana kadar gitti. Sekerek hız ve yükseklik kazanan top, Kayserispor kalecisi Bilal Bayazit'in önde yakalandığı anda aşırtma bir vuruş gibi ağlarla buluştu.



Karşılaşmanın ardından golü hakkında konuşan Gianniotis, "Topun sektiğini gördüm, sonra baktığımda ağlara gitti. Mutluyum ama Bilal için zor bir durum. O iyi bir kaleci. Kaleciler olarak birlik olmalıyız, bu yüzden onu teselli ettim." dedi.





Bilal Bayazıt'ın yanına gitti.

Kayserispor maçında kalesinden gol atan Andreas Gianniotis, mücadelenin ardından Bilal Bayazıt'ın yanına gitti!



— Sporx (@sporx) April 4, 2026

Bu golle birlikte Gianniotis, kaleden kaleye gol atan nadir kaleciler arasına adını yazdırırken, karşılaşmaya da damga vurdu.Gianniotis attığı golün ardından Kayserispor kalecisi