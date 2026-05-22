İrfan Can Eğribayat belirsizliği!

Fenerbahçe'de Tarık Çetin'le yeni sözleşme uzatılmasının ardından İrfan Can Eğribayat'ın Fenerbahçe'ye geri dönme ihtimali iyice azaldı.
Yönetimin, oyuncunun menajerine "Yeni sezonda kadroda düşünülmüyor. Dönerse de 4. kaleci konumunda kalır" dediği öğrenildi. İrfan Can, kiralık olarak gittiği Samsunspor'la yeniden bir görüşme yapacak.
YÜKSEL YILDIRIM'DAN AÇIKLAMA
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, İrfan Can Eğribayat ile ilgili geçtiğimiz haftalarda, "Fenerbahçe'den gelen İrfan Can Eğribayat konusunda bir gelgit yaşıyoruz. Önce Samsunspor'da kalmayacağını söyledi, şimdi kalmak istediğini söylüyor. Ama henüz net bir durum yok." demişti.
