21 Mayıs
Ajax-FC Groningen
2-0
21 Mayıs
FC Utrecht-SC Heerenveen
3-2
21 Mayıs
Gent-Union St.Gilloise
0-0
21 Mayıs
Anderlecht-St.Truiden
3-1
21 Mayıs
KV Mechelen-Club Brugge
2-2
21 Mayıs
Broendby IF-Kopenhag
1-3UZS
21 Mayıs
Shakhtar-FC Kolos Kovalivka
0-1

PFDK'den 9 Süper Lig kulübüne para cezası

PFDK, çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle Süper Lig'den 9 kulübe para, bazı teknik adam, yönetici ve futbolculara ise para ve men cezası verdi.

21 Mayıs 2026 23:09 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2026 04:09
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 9 kulübe para cezası verdi.

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, çeşitli sebeplerden dolayı Beşiktaş ve Galatasaray'a 1 milyon 200'er bin lira, Trabzonspor'a 440 bin lira, Gaziantep FK'ye 700 bin lira, Fenerbahçe, Samsunspor ve Kayserispor'a 220'şer bin lira, Antalyaspor'a 504, Kocaelispor'a da 54 bin lira para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Çaykur Rizepor Teknik Direktörü Recep Uçar'a 1 resmi müsabakadan men ve 80 bin lira, Göztepe Kulübü İdarecisi Ivan Mance'ye 45 gün hak mahrumiyeti ile 300 bin lira, Eyüpspor oyuncusu Seyfettin Anıl Yaşar'a 80 bin lira, kulüp görevlisi Hüseyin Gedik'e 1 maçtan men ve 80 bin lira para cezası verildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
