21 Mayıs
Ajax-FC Groningen
2-0
21 Mayıs
FC Utrecht-SC Heerenveen
22:00
21 Mayıs
Gent-Union St.Gilloise
0-010'
21 Mayıs
Anderlecht-St.Truiden
0-012'
21 Mayıs
KV Mechelen-Club Brugge
0-011'
21 Mayıs
Broendby IF-Kopenhag
1-1101'
21 Mayıs
Shakhtar-FC Kolos Kovalivka
0-1

Fatih Tekke: "Umarım hakem konuşulmaz"

Fatih Tekke, Konyaspor ile Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yapacakları Türkiye Kupası final maçı öncesi düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

calendar 21 Mayıs 2026 20:31
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanıp bordo mavili camiaya hediye etmek istediklerini söyledi.

Tekke, TÜMOSAN Konyaspor ile yarın Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yapacakları Türkiye Kupası final maçı öncesi düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"UMARIM HAKEM KONUŞULMAZ"

Kendileri için 1,5 yılda ikinci final maçı olacağına dikkati çeken Tekke, "Açıkçası oyuncularım, ben ve ekibim tüm camia yarın kupayı çok fazla istiyoruz. Yarın takım olarak en güçlü, en istekli, en coşkulu halimizle sahada olacağız bu kesin. Yarın umarım kazasız, belasız, sakatlıksız herkesin futbol konuştuğu, eğlendiği, hakem konuşmadığı bir maç yaşarız. Trabzonspor olarak camiamıza bu kupayı hediye etmek istiyoruz. Umarım bizim istediğimiz gibi olur. Hayırlısı diyoruz." diye konuştu.

"YER BİZİM İÇİN ÖNEMLİ DEĞİL"

Tekke, Konyaspor ekibini zor mücadeleleri kazanarak finalde rakipleri olmalarından dolayı ayrıca tebrik etti.

Türkiye Kupası final yeri olarak Antalya'nın tercih edilmesine ilişkin soruyu yanıtlayan Tekke, "Trabzonspor için final oynamak çok önemli. Yeri bizim için çok önemli değil, Antalya olması, başka yer olması çok sorun değil." dedi.

Tekke, göreve geldiklerinde Trabzonspor'un durumunun çok iç açıcı olmadığını dile getirerek, Trabzonspor için lig üçüncülüğünün başarı olmadığını vurguladı.

"KUPAYI ALIRSAK 'BAŞARDIK' DİYEBİLİRİZ"

Saha içinde yer alan Trabzonspor oyuncularının değerinin arttığını aktaran Tekke, "Ortada bir kupa var. Bu kupayı alamadığınızda başarılı olmazsınız. Bizim kupayı almamız lazım. Kupayı alırsak 'başardık' diyebiliriz. Alamazsak tebrik edip 'başaramadık' deriz. Bugün ben çalıştığım bu ekibi asla unutmayacağım. Beni hiç üzmediler. Onlarla gurur duyuyorum. Yarın ellerinden gelenin en iyisini yapacaklar. Çok çalıştık, çok emek sarf ettik." değerlendirmesinde bulundu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
