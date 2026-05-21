10+4 sonrası Boey defteri kapandı

Galatasaray'da Sacha Boey defteri tamamen kapandı.
TFF'nin 10+4 kararı sonrası Galatasaray, Sacha Boey için Bayern Münih ile olan bonservis pazarlığını tamamen durdurma kararı aldı.
TFF karar değiştirir ve 10+4 kuralında revizyona gidilirse yeniden kiralama ihtimali oluşabilir ancak mevcut kuralla birlikte Boey ile yola devam edilmeyeceği, yabancının hakkının başka mevkilerde kullanılacağı öğrenildi.
25 yaşındaki Fransız sağ bek, 30 milyon Euro'ya gittiği Bayern Münih'ten 500 bin Euro kiralama bedeliyle sezonun ikinci yarısında alındı.
Boey, Galatasaray formasıyla çıktığı 11 lig maçında 1 gol attı.
