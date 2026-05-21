Giannakopoulos'tan Ergin Ataman'a destek

Panathinaikos'un EuroLeague'de 2-0 öne geçtiği seride Valencia'ya 3-2 kaybederek Atina'daki Final-Four'un dışında kalması gündem olmuştu.



Ardından Panathinaikos'ta planlanan antrenman iptal edilmiş ve yaşanan gelişmeler sonrası Ergin Ataman ile yolların ayrılmasının an meselesi olarak görüldüğü iddia edilmişti.



Ergin Ataman'ın geleceğiyle ilgili çeşitli iddialar gündeme gelirken kulüp başkanı Dimitris Giannakopoulos'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.



Giannakopoulos, Instagram hesabından Panathinaikos'un 2024 EuroLeague şampiyonluğu sonrası çekilen ve Ergin Ataman'la birlikte yer aldığı bir fotoğrafı paylaşarak şu ifadeleri kullandı:



"Bu anları unutup insanları ve yaşananları değersizleştiren herkes, takımımızı sevdiğini söylemeyi hak etmiyordur. Daha sonra konuşacağız çünkü yapacak işlerimiz var… Not: Bugünkü buluşma noktamızın neresi olduğuna bakın."



Giannakopoulos'un bu sözleri, Ataman tartışmalarına yönelik tartışmalara doğrudan bir yanıt olarak yorumlandı.







