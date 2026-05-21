21 Mayıs
Ajax-FC Groningen
19:45
21 Mayıs
FC Utrecht-SC Heerenveen
22:00
21 Mayıs
Gent-Union St.Gilloise
21:30
21 Mayıs
Anderlecht-St.Truiden
21:30
21 Mayıs
KV Mechelen-Club Brugge
21:30
21 Mayıs
Broendby IF-Kopenhag
19:30
21 Mayıs
Shakhtar-FC Kolos Kovalivka
0-152'

Giannakopoulos'tan Ergin Ataman'a destek

Kendi evinde düzenlenecek olan Final Four'a çıkamayan Panathinaikos'ta başantrenör Ergin Ataman ile yolların ayrılmaya hazırlandığı iddia edilmişti. Konuya dair Yunan ekibinin başkanı Dimitris Giannakopoulos'tan bir paylaşım geldi.

calendar 21 Mayıs 2026 15:52 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2026 15:54
Panathinaikos'un EuroLeague'de 2-0 öne geçtiği seride Valencia'ya 3-2 kaybederek Atina'daki Final-Four'un dışında kalması gündem olmuştu.

Ardından Panathinaikos'ta planlanan antrenman iptal edilmiş ve yaşanan gelişmeler sonrası Ergin Ataman ile yolların ayrılmasının an meselesi olarak görüldüğü iddia edilmişti.

Ergin Ataman'ın geleceğiyle ilgili çeşitli iddialar gündeme gelirken kulüp başkanı Dimitris Giannakopoulos'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Giannakopoulos, Instagram hesabından Panathinaikos'un 2024 EuroLeague şampiyonluğu sonrası çekilen ve Ergin Ataman'la birlikte yer aldığı bir fotoğrafı paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu anları unutup insanları ve yaşananları değersizleştiren herkes, takımımızı sevdiğini söylemeyi hak etmiyordur. Daha sonra konuşacağız çünkü yapacak işlerimiz var… Not: Bugünkü buluşma noktamızın neresi olduğuna bakın."

Giannakopoulos'un bu sözleri, Ataman tartışmalarına yönelik tartışmalara doğrudan bir yanıt olarak yorumlandı.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
