21 Mayıs
Ajax-FC Groningen
19:45
21 Mayıs
FC Utrecht-SC Heerenveen
22:00
21 Mayıs
Gent-Union St.Gilloise
21:30
21 Mayıs
Anderlecht-St.Truiden
21:30
21 Mayıs
KV Mechelen-Club Brugge
21:30
21 Mayıs
Broendby IF-Kopenhag
19:30
21 Mayıs
Shakhtar-FC Kolos Kovalivka
15:30

Aziz Yıldırım efsane kadroyu topluyor! Volkan Demirel'den sonra iki isim daha...

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'ın seçilmesi halinde efsane isimlerle çalışma kararı aldığı belirtildi. Yıldırım, Volkan Demirel sonrası iki isim için daha harekete geçti. İşte detaylar...

calendar 21 Mayıs 2026 11:59
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi hareketli günler yaşanıyor.

Sarı-lacivertlilerde başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, seçim öncesinde çalışmalarına devam ediyor. Teknik adam arayışlarını sürdüren Yıldırım için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, yeni dönemde takımın başına yerli bir teknik direktör getirmeyi hedefliyor. Yıldırım'ın kulübeyi, Aykut Kocaman'a emanet etmeyi düşündüğü kaydedildi.

VOLKAN DEMİREL SONRASI İKİ İSİM DAHA

Aziz Yıldırım'ın daha önce Volkan Demirel'i Aykut Kocaman'ın yardımcısı olarak istediği biliniyordu.

Volkan Demirel'in ardından Tuncay Şanlı'nın da antrenör kadrosunda olabileceği belirtildi. Öte yandan sportif direktörlük görevi için ise Oğuz Çetin'in isminin ön plana çıktığı aktarıldı.

Aziz Yıldırım'ın, tanıdık ve yerli teknik adamı tercihinin sebebinin takımı yakından bilmelerinden kaynaklandığı öğrenildi.

Yalova'da katıldığı programda Yıldırım, "Arka planda bilin ki Türk eski oyuncularımız olacak" ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
