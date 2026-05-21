Igor Matanovic: 'Sezon için gurur duyuyoruz'

Freiburg forması giyen Igor Matanovic, UEFA Avrupa Ligi finalindeki Aston Villa maçının ardından konuştu.



Matanovic, "Gurur duyuyoruz sezon için. Çok iyi bir sezon geçirdik. Başlangıçtan buraya çok gelişim gösterdik. Bu noktaya gelirken de kazanarak gelmek çok önemliydi. Ekip olarak çok iyi işler yaptık ve bu noktaya geldik. Birçok büyük takımı, deneyimli takımı eledik. Sonunda bu noktada hayal kırıklığına uğradık." dedi.



Aston Villa karşısında kolay goller yedikleri hatırlatılan Matanovic, "Kolay goller yedik. Bu şekilde savunma yaparsanız, gol yersiniz." dedi.



