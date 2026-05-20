Fred için ayrılık iddiası: Evini bile aldı

Süper Lig'de sezonun son haftalarında Domenico Tedesco ile yolların ayrılmasının ardında Fenerbahçe'de daha fazla forma şansı bulmaya başlayan ve artan form grafiği ile dikkat çeken Fred için ayrılık iddiası ortaya atıldı.
Sarı lacivertlilerle bir yıl daha anlaşması bulunan 33 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte takımda kalmayacağı öne sürüldü.
Brezilyalı gazeteci Heverton Guimaraes'in haberine göre; Fred, Atletico Mineiro'ya transfer olmak için ileri düzeyde görüşmelerde bulunuyor. Taraflar arasındaki görüşmelerin oldukça ilerlediği ve yakında sonuçlanabileceği belirtildi.
Haberde, Mineiro yönetiminin oyuncuyu kısa süre içerisinde kadrosuna katmak istediği ancak sözleşmesi devam ettiği için Fenerbahçe'den ayrılmasının zor olduğu ifade edildi.
Haber detayında tecrübeli oyuncunun bir sonraki transfer döneminde Atletico Mineiro'ya katılacağı ve Brezilya futbol sezonunun geri kalanında takımın kilit oyuncularından biri olacağı kaydedildi.
Öte yandan Fred'in Belo Horizonte'de bir ev yaptırdığı ve gelecekte Brezilya'ya taşınmayı planladığı da bildirildi.
BU SEZON FRED
Bu sezon performansıyla zaman zaman tartışma konusu olan Fred'in, sezonun son bölümündeki istatistiklerinde artış görüldü. Brezilyalı orta saha, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 45 maça çıktı.
Fred, bu karşılaşmalarda 4 gol atarken 5 asist yaptı.
FRED'DEN FENERBAHÇE PAYLAŞIMI
Öte yandan Fred, sosyal medya hesabından sezon sonuna ilişkin bir paylaşım yaptı.
Brezilyalı futbolcu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Bir sezon daha sona erdi. Öncelikle, sevdiğim işi yapabilmem ve her gün çok çalışabilmem için bana sağlık verdiği için Tanrı'ya şükranlarımı sunmak istiyorum. Ne yazık ki, istediğimiz ve bu büyük kulübün hak ettiği hedeflere ulaşamadık. Futbol bazen böyledir, ancak sizi temin ederim ki, mücadele etmeyi ve elimizden gelenin en iyisini yapmayı asla bırakmadık. Tüm Fenerbahçe taraftarlarına yıl boyunca gösterdikleri muhteşem destek için özel teşekkürler. Şimdi dinlenme, enerji toplama ve daha güçlü bir şekilde geri dönme zamanı. Gelecek sezonda görüşmek üzere!"
