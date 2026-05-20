Ergin Ataman, Pana'dan kopuyor!

Panathinaikos ile Ergin Ataman'ın yolları ayrılmak üzere...



Panathinaikos, Yunanistan Ligi'nde yarı finale yükselmesinin ardından verilen üç günlük arada henüz takım antrenmanlarına başlamadı. Çarşamba günü yapılacak olan antrenman da olağanüstü gündem nedeniyle iptal edildi.



Yeşil-beyazlı ekipte PAOK ile oynanacak yarı final serisinin hazırlıkları ise 21 Mayıs Perşembe günü başlayacak.



Perşembe akşamında Dimitris Giannakopoulos ile Ergin Ataman'ın bir araya gelerek toplantı yapacağı aktarıldı.



