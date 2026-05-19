Bugün (19 Mayıs) borsa açık mı, tatil mi, çalışıyor mu? 2026

Elinde telefonuyla aracı kurum uygulamalarına girmeye çalışan milyonlarca yatırımcı araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o beklenen gong bugün çalacak mı?

Kısa, net ve ekran başındaki heyecanlı bekleyişinizi sonlandıracak o resmi gerçek: Hayır, bugün (19 Mayıs 2026 Salı) Borsa İstanbul (BİST) bünyesindeki tüm piyasalar tamamen KAPALIDIR!

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, kanunlarımıza göre ulusal resmi tatil statüsündedir. Bu devasa tatil gününde bankalar ve devlet daireleri gibi, Türkiye'nin finansal kalbi olan Borsa İstanbul da operasyonlarına bir günlük resmi ara vermektedir.

Bu resmi tatil, finansal piyasalardaki operasyonların neredeyse tamamını durdurmaktadır. İşte yatırımcıyı yakından ilgilendiren o sarsıcı kısıtlamalar:

Canlı İşlem Yok: Bugün Pay Piyasası, VİOP (Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası) ve Borçlanma Araçları Piyasası kapalıdır. Hisse alım-satımı yapılamaz.

Emirler Beklemeye Alınır: Aracı kurum uygulamanızdan bugün girdiğiniz alım veya satım emirleri piyasaya doğrudan iletilmez. Ancak bir sonraki ilk işlem günü için "ileri tarihli" emir olarak sisteme kaydedilebilir.

Takas İşlemleri Durdu: T+1 ve T+2 takas kuralları gereği, önceki günlerde yaptığınız işlemlerin nakde dönme süreleri de bu bir günlük resmi tatil nedeniyle ötelenecektir. Nakit çıkışlarınızı buna göre planlamanız hayati önem taşıyor!

Hisse senedi ekranlarındaki o derin sessizliğin bozulacağı tarih ise yarın! Resmi tatilin sona ermesinin ardından, Borsa İstanbul 20 Mayıs 2026 Çarşamba sabahı normal mesai düzenine geri dönecek. Süreç, sabah 09.40'ta emir toplama seansıyla başlayacak ve saat 10.00 itibarıyla o beklenen gong sesiyle sürekli müzayede (canlı işlemler) kaldığı yerden tüm hızıyla devam edecektir.