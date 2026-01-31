Temu Yurt Dışı Kapandı mı? İşte Yeni Gümrük Kararları

Öncelikle netleştirelim: Temu veya diğer yurt dışı alışveriş siteleri (Shein, AliExpress vb.) Türkiye'de resmen yasaklanmadı veya kapatılmadı. Siteye ve uygulamaya erişim hala mümkün.

Ancak, Ağustos 2024'te Resmi Gazete'de yayımlanan ve yürürlüğe giren 4458 Sayılı Gümrük Kanunu değişikliği ile yurt dışı alışverişlerinde limitler ciddi oranda düşürüldü ve vergi oranları artırıldı. Bu durum, fiili olarak alışverişi zorlaştırdığı için kullanıcılar arasında "kapandı" algısı oluşturdu.

Yapılan düzenleme ile yurt dışından hızlı kargo (posta) yoluyla gelen eşyalardaki muafiyet ve vergi oranları şu şekilde güncellendi:

Alışveriş Limiti Düştü: Daha önce 150 Euro olan gümrüksüz (basitleştirilmiş usul) alışveriş limiti, 30 Euro'ya indirildi.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelen kargolar için vergi: %18'den %30'a,

AB dışı ülkelerden (Çin, ABD vb. - Temu buraya dahildir) gelen kargolar için vergi: %30'dan %60'a yükseltildi.

Ek Vergiler: Eğer ürün 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu (IV) sayılı listede yer alıyorsa, yukarıdaki vergilere ek olarak %20 ilave vergi alınacak.

Önemli Not: 30 Euro sınırı, sadece ürün bedelini değil, kargo ve sigorta bedelleri hariç saf ürün değerini kapsar. Ancak gümrük memurları ürünün Türkiye'deki emsal değerine bakma hakkına sahiptir.