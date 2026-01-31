Haber Tarihi: 31 Ocak 2026 13:45 -
Güncelleme Tarihi:
31 Ocak 2026 13:45
Temu Yurt Dışı Kapandı mı? İşte Yeni Gümrük Kararları
Son dönemde Türkiye'deki e-ticaret kullanıcılarının en çok merak ettiği "Temu yurt dışı kapandı mı?" ve "Temu Türkiye'den çekildi mi?" soruları, Resmi Gazete'de yayımlanan yeni gümrük düzenlemeleriyle birlikte gündemin ilk sırasına yerleşti. Uygun fiyatlı alışveriş devi Temu ve benzeri yurt dışı siteleri için kurallar sil baştan yazıldı. Peki, Temu Türkiye siparişleri durdu mu? Yeni 30 Euro sınırı ne anlama geliyor? İşte merak edilen tüm detaylar.
Öncelikle netleştirelim: Temu veya diğer yurt dışı alışveriş siteleri (Shein, AliExpress vb.) Türkiye'de resmen yasaklanmadı veya kapatılmadı. Siteye ve uygulamaya erişim hala mümkün.
Ancak, Ağustos 2024'te Resmi Gazete'de yayımlanan ve yürürlüğe giren 4458 Sayılı Gümrük Kanunu değişikliği ile yurt dışı alışverişlerinde limitler ciddi oranda düşürüldü ve vergi oranları artırıldı. Bu durum, fiili olarak alışverişi zorlaştırdığı için kullanıcılar arasında "kapandı" algısı oluşturdu.Yeni Gümrük Kuralları Neleri Değiştirdi?Yapılan düzenleme ile yurt dışından hızlı kargo (posta) yoluyla gelen eşyalardaki muafiyet ve vergi oranları şu şekilde güncellendi:Alışveriş Limiti Düştü: Daha önce 150 Euro olan gümrüksüz (basitleştirilmiş usul) alışveriş limiti, 30 Euro'ya indirildi.Vergi Oranları Arttı:Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelen kargolar için vergi: %18'den %30'a,AB dışı ülkelerden (Çin, ABD vb. - Temu buraya dahildir) gelen kargolar için vergi: %30'dan %60'a yükseltildi.Ek Vergiler: Eğer ürün 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu (IV) sayılı listede yer alıyorsa, yukarıdaki vergilere ek olarak %20 ilave vergi alınacak.
Önemli Not: 30 Euro sınırı, sadece ürün bedelini değil, kargo ve sigorta bedelleri hariç saf ürün değerini kapsar. Ancak gümrük memurları ürünün Türkiye'deki emsal değerine bakma hakkına sahiptir.
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.