Haber Tarihi: 18 Mart 2026 14:45 - Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2026 14:45

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 2026

Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ile İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bayram boyunca ücretsiz olacak

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ramazan Bayramı tatili kapsamında Türkiye genelinde bazı köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Uygulamaya göre Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ile İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bayram süresince araç geçişlerine ücretsiz olacak.
Karara göre uygulama 19 Mart gece yarısından itibaren başlayacak ve 22 Mart gece yarısına kadar devam edecek. Bayram tatili boyunca vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmayı amaçlayan uygulama kapsamında yoğun trafik beklenen güzergâhlarda ücretsiz geçiş sağlanacak.

Öte yandan bayram süresince bazı raylı sistem hatlarında da ücretsiz ulaşım imkânı sunulacak. İstanbul'da Marmaray, Sirkeci–Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metro Hattı ile belediyelerin işlettiği toplu taşıma hizmetlerinden de vatandaşlar ücretsiz yararlanabilecek.

 Reklam 
