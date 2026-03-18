Haber Tarihi: 18 Mart 2026 14:25 -
Güncelleme Tarihi:
18 Mart 2026 14:25
Ses sistemi cezası kalktı mı, ertelendi mi? 2026
Araç sahiplerini yakından ilgilendiren 7574 sayılı yeni kanunla trafik kurallarında kapsamlı değişiklikler yapıldı; özellikle "ses sistemi cezası ertelendi mi?" sorusuna yanıt arayanlar için 27 Şubat 2026 itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeyle hem bu konu hem de güncellenen ceza tutarları netleşmiş durumda, böylece trafikte uygulanacak yeni kurallar ve yaptırımlar tüm detaylarıyla belirlenmiş oldu. Peki, ses sistemi cezası ertelendi mi? 2026 güncel ses sistemi cezası ne kadar?
Türkiye'de trafik güvenliğini artırmayı amaçlayan yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve özellikle araç içinde kullanılan eğlence ile iletişim sistemlerine yönelik getirilen ağır yaptırımlar, sürücülerin dikkatini çekti; modifiye meraklıları ile yüksek sesle müzik dinlemeyi sevenleri doğrudan ilgilendiren ses sistemi cezası ise yeni kanun kapsamında ciddi şekilde yükseltilirken, sosyal medyada sıkça dile getirilen "ses sistemi trafik cezası ertelendi mi?" sorusu da gündemdeki yerini koruyor, işte sürücülerin bilmesi gereken son gelişmeler.
SES SİSTEMİ TRAFİK CEZASI ERTELENDİ Mİ?7574 sayılı kanun 27 Şubat 2026'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğinden, düzenlemeyle ilgili herhangi bir erteleme bulunmuyor; bu kapsamda trafik ekipleri, araçlarda standart dışı ekipmanlar ile çevre ve toplum huzurunu olumsuz etkileyen cihazlara yönelik denetimlerine başlamış durumda, bu nedenle sürücülerin erteleme iddialarına itibar etmeyip araçlarındaki teknik donanımları yeni mevzuata uygun hale getirmesi büyük önem taşıyor.2026 GÜNCEL SES SİSTEMİ TRAFİK CEZASI NE KADAR?Yeni Karayolları Trafik Kanunu düzenlemesine göre uygulanacak yaptırımlar şu şekilde kategorize edilmiştir:Huzuru Bozan Kullanımlar: Araçlarda ses ve müzik cihazlarını kamunun rahatını bozacak şekilde (yüksek ses vb.) kullananlara 3.000 TL idari para cezası uygulanacak.
