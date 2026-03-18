Ses sistemi cezası kalktı mı, ertelendi mi? 2026

Türkiye'de trafik güvenliğini artırmayı amaçlayan yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve özellikle araç içinde kullanılan eğlence ile iletişim sistemlerine yönelik getirilen ağır yaptırımlar, sürücülerin dikkatini çekti; modifiye meraklıları ile yüksek sesle müzik dinlemeyi sevenleri doğrudan ilgilendiren ses sistemi cezası ise yeni kanun kapsamında ciddi şekilde yükseltilirken, sosyal medyada sıkça dile getirilen "ses sistemi trafik cezası ertelendi mi?" sorusu da gündemdeki yerini koruyor, işte sürücülerin bilmesi gereken son gelişmeler.

7574 sayılı kanun 27 Şubat 2026'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğinden, düzenlemeyle ilgili herhangi bir erteleme bulunmuyor; bu kapsamda trafik ekipleri, araçlarda standart dışı ekipmanlar ile çevre ve toplum huzurunu olumsuz etkileyen cihazlara yönelik denetimlerine başlamış durumda, bu nedenle sürücülerin erteleme iddialarına itibar etmeyip araçlarındaki teknik donanımları yeni mevzuata uygun hale getirmesi büyük önem taşıyor.

Yeni Karayolları Trafik Kanunu düzenlemesine göre uygulanacak yaptırımlar şu şekilde kategorize edilmiştir:

Huzuru Bozan Kullanımlar: Araçlarda ses ve müzik cihazlarını kamunun rahatını bozacak şekilde (yüksek ses vb.) kullananlara 3.000 TL idari para cezası uygulanacak.