Manchester United'ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes, United efsanesi ve Sky Sports yorumcusu Gary Neville ile özel röportaj yaptı.
"BURADA OLMAYI GERÇEKTEN ÇOK SEVİYORUM"
Portekizli futbolcu, "İki yıl önce de gidebilirdim, üç yıl önce de gidebilirdim, geçen sezon da gidebilirdim ama burada olmayı gerçekten çok seviyorum. Bence bu kulüpte başarılı olmak, başka hiçbir kulüpte elde edemeyeceğim bir şey. Bu kulüpten istediğimi elde ettiğim gün yaşayacağım sevinci ve her şeyi, dünyanın başka hiçbir kulübünden elde edebileceğimi sanmıyorum." dedi.
"BENDE TARAFTARLAR İLE AYNI GEMİDEYİM"
Taraftarlar ile aynı gemide olduğunu belirten tecrübeli futbolcu, "Taraftarların bunu ne kadar çok istediğini, ne kadar tutkulu olduklarını biliyorum. Kulübün tekrar eski haline dönmesini ne kadar çok beklediklerini biliyorum. Ben de onlarla aynı gemideyim. Bu geminin sabit kalmak yerine ileriye doğru gitmesini ve olabildiğince yol almasını istiyorum. Evet, Lig Kupası'nı ve FA Cup'ı kazandım ama bu kulübün istediği, bu taraftarların istediği ve benim, kendimin ve takımın istediği şeye henüz ulaşamadık. Sözleşmem sona erene kadar denemeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.
"ŞAMPİYONLAR LİGİ KAZANMAK İSTEDİĞİMİ GİZLEMEDİM"
Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istediğini belirten Fernandes, "İstediğim her şeye ulaşamadım. Kulüple Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istediğimi hiçbir zaman gizlemedim. Bunu başarabilirim de başaramayabilirim de. Ama bu fırsatı yakalayana kadar ya da burada bunu yapana kadar denemeye devam edeceğim. Zor olacak mı? Evet. Ligde yıllardır şampiyonluk kazanan ve sürekli zirvede olan üst düzey kulüpler var, biz ise değiliz." dedi.
Bruno Fernandes, MANU'da kalmasının sebebini açıkladı
Manchester United'ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes, Gary Neville ile özel röportaj yaptı.
Manchester United'ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes, United efsanesi ve Sky Sports yorumcusu Gary Neville ile özel röportaj yaptı.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Arsenal koşar adım şampiyonluğa!
-
9
Galatasaray'dan orta sahaya dev hamle: Douglas Luiz
-
8
Gonzalo Higuain'in değişimi gündem oldu!
-
7
Oğuz Çetin: "Tedesco ve Devin Özek büyük felaket!"
-
6
Beşiktaş'tan Luis Henrique için resmi temas!
-
5
Al Nassr, Fenerbahçe'den Ederson'un peşinde!
-
4
Galatasaray'da oyundan alınan Leroy Sane'den tepki
-
3
Islıklanan Edson Alvarez'den gece yarısı olay paylaşım!
-
2
Osimhen'e flaş uyarı: "Sakın o takıma gitme"
-
1
Ömer Üründül'den Domenico Tedesco eleştirisi!
- 17:21 Milan, Rafael Leao'nun bonservisine karar verdi!
- 17:20 Bruno Fernandes, MANU'da kalmasının sebebini açıkladı
- 16:57 Celta evinde Elche'yi rahat geçti
- 16:50 Liverpool'dan stoper transferi için net talimat: Sam Beukema
- 16:46 Cem Ciritci: "Amacımız seçim gününe kadar takımı iyi yönetmek!"
- 16:43 Can Öncü, Macaristan'da haftayı çifte podyumla tamamladı
- 16:29 Albert Riera'nın Eintracht Frankfurt'taki koltuğu sallantıda
- 16:08 Galatasaray ve Trabzonspor arasında transfer yarışı!
- 15:48 Galatasaray'dan Gabriel Sara kararı: 40 milyon euro
- 15:47 Aliağa FK tur için Muş Spor deplasmanında
- 15:44 Muğlaspor tur için sahaya çıkacak
- 15:41 Trabzonspor'un galibiyet hasreti 4 maça çıktı
- 15:39 Karşıyaka o maddenin kurbanı olabilir
- 15:36 Ayvalıkgücü final aşkına
- 15:32 Milli para masa tenisçilerden Karadağ'da üç madalya
- 15:31 5. Uluslararası Konya Yarı Maratonu koşuldu
- 15:30 Çorum FK'de play-off hedefi "doğru oyun"
- 15:29 X-Waters yüzme yarışları Antalya'da yapıld
- 15:28 1. Lig'de gözler play-off'ta
- 15:26 Hiranur Yıldız, gözünü Avrupa şampiyonluğuna dikti
- 15:26 Göztepe'ye 5'incilik tesellisi
- 15:22 Open 2026 Antalya'da devam ediyor
- 15:16 Bono'lu Philadelphia 76ers yarı finalde!
- 15:16 Bodrum Rallisi'nde kazanan Team Petrol Ofisi pilotu Kerem Kazaz oldu
- 15:10 40 yaşındaki Podolski, 54 yıl sonra ilki yaşattı
- 15:01 Beşiktaş, Yüksekova karşısında galibiyeti son anda kaçırdı
- 14:20 TUR 2026'da zirvenin sahibi: Sebastian Berwick
- 14:15 Roma'dan Jayden Oosterwolde'ye yakın takip!
- 13:52 Galatasaray'dan orta sahaya dev hamle: Douglas Luiz
- 13:41 Fenerbahçe'den yalanlama: "Hayal ürünü"
- 13:35 Fenerbahçe kasasını dolduracak! Tam 45 Milyon euro
- 13:30 Fenerbahçe'den kanat hamlesi: Kevin Zenon
- 13:12 Osimhen'e flaş uyarı: "Sakın o takıma gitme"
- 12:46 14 yıllık seriye son! Levski Sofya 17 yıl sonra şampiyon
- 12:46 Barış Göktürk'ten Mehmet Ali Aydınlar açıklaması: "Bana ittifak teklif etti"
- 12:43 Salih Uçan performansı ile taraftarı mest etti
- 12:24 Süper Lig'de gözler düşme hattında! Kader maçı bu akşam
- 12:17 Ve Trump DÖNDÜ! Dünya Kupası kararı...
- 12:09 Inter Miami'ye yeni evinde şok yenilgi
- 11:59 Marcelo ve Holosko, Beşiktaş'ı unutamıyor
- 11:38 Beşiktaş'tan Luis Henrique için resmi temas!
- 11:22 Al Nassr, Fenerbahçe'den Ederson'un peşinde!
- 11:19 Galatasaray'da oyundan alınan Leroy Sane'den tepki
- 11:17 Beşiktaş'ta Tiago Djalo bilmecesi
- 11:08 Ömer Üründül'den Domenico Tedesco eleştirisi!
- 11:04 Ersin Destanoğlu adını tarihe yazdırdı
- 11:01 Yazarlardan Fenerbahçe değerlendirmesi!
- 10:43 Yazarlardan Galatasaray yorumları
- 10:24 Beşiktaş'ı heyecanlandıran haber! Takvim belli oldu
- 09:58 Beşiktaş'ta Ersin için karar!
- 09:57 Islıklanan Edson Alvarez'den gece yarısı olay paylaşım!
- 09:42 Samsunspor-Galatasaray maçı Trio ekibini karıştırdı!
- 01:16 Galatasaray deplasmanlarda kayıp
- 01:13 Talisca'dan Fenerbahçe'de kariyer rekoru!
- 01:12 Okan Buruk, Samsunspor'a ilk kez kaybetti
- 01:10 Galatasaray, 21 yıl sonra yıkıldı
- 01:10 Benfica'dan hakem kararlarına sert tepki!
- 01:08 Batuhan Şen, Galatasaray formasıyla ilk lig maçına çıktı
- 01:05 Yunus Akgün'den double-double
- 00:56 Mehmet Akif Üstündağ: "Türk finali kadar güzel bir şey olamaz"
Milan, Rafael Leao'nun bonservisine karar verdi!
Bruno Fernandes, MANU'da kalmasının sebebini açıkladı
Liverpool'dan stoper transferi için net talimat: Sam Beukema
Albert Riera'nın Eintracht Frankfurt'taki koltuğu sallantıda
Kenan Karaman attı, Schalke Bundesliga'ya geri döndü!
Barcelona şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı!
Arsenal koşar adım şampiyonluğa!
Bayer Leverkusen, Leipzig'in serisini bitirdi!
PSG, iki kez öne geçti ama skoru koruyamadı!
Şampiyon Bayern Münih, puanı 90+10'da aldı!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
- DK
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|32
|23
|5
|4
|73
|27
|74
|2
|Fenerbahçe
|32
|20
|10
|2
|71
|34
|70
|3
|Trabzonspor
|32
|19
|9
|4
|59
|35
|66
|4
|Beşiktaş
|32
|17
|8
|7
|56
|36
|59
|5
|Göztepe
|32
|13
|13
|6
|40
|28
|52
|6
|Başakşehir
|32
|14
|9
|9
|53
|34
|51
|7
|Samsunspor
|32
|12
|12
|8
|43
|42
|48
|8
|Rizespor
|32
|10
|10
|12
|44
|46
|40
|9
|Konyaspor
|32
|10
|10
|12
|42
|45
|40
|10
|Gaziantep FK
|32
|9
|10
|13
|41
|54
|37
|11
|Kocaelispor
|31
|9
|9
|13
|25
|35
|36
|12
|Alanyaspor
|31
|6
|15
|10
|37
|38
|33
|13
|Kasımpaşa
|31
|7
|10
|14
|29
|45
|31
|14
|Antalyaspor
|31
|7
|7
|17
|30
|51
|28
|15
|Gençlerbirliği
|31
|7
|7
|17
|30
|44
|28
|16
|Eyüpspor
|31
|7
|7
|17
|25
|44
|28
|17
|Kayserispor
|31
|5
|11
|15
|23
|57
|26
|18
|Karagümrük
|31
|5
|6
|20
|27
|53
|21