Bruno Fernandes, MANU'da kalmasının sebebini açıkladı

Manchester United'ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes, United efsanesi ve Sky Sports yorumcusu Gary Neville ile özel röportaj yaptı.



"BURADA OLMAYI GERÇEKTEN ÇOK SEVİYORUM"



Portekizli futbolcu, "İki yıl önce de gidebilirdim, üç yıl önce de gidebilirdim, geçen sezon da gidebilirdim ama burada olmayı gerçekten çok seviyorum. Bence bu kulüpte başarılı olmak, başka hiçbir kulüpte elde edemeyeceğim bir şey. Bu kulüpten istediğimi elde ettiğim gün yaşayacağım sevinci ve her şeyi, dünyanın başka hiçbir kulübünden elde edebileceğimi sanmıyorum." dedi.



"BENDE TARAFTARLAR İLE AYNI GEMİDEYİM"



Taraftarlar ile aynı gemide olduğunu belirten tecrübeli futbolcu, "Taraftarların bunu ne kadar çok istediğini, ne kadar tutkulu olduklarını biliyorum. Kulübün tekrar eski haline dönmesini ne kadar çok beklediklerini biliyorum. Ben de onlarla aynı gemideyim. Bu geminin sabit kalmak yerine ileriye doğru gitmesini ve olabildiğince yol almasını istiyorum. Evet, Lig Kupası'nı ve FA Cup'ı kazandım ama bu kulübün istediği, bu taraftarların istediği ve benim, kendimin ve takımın istediği şeye henüz ulaşamadık. Sözleşmem sona erene kadar denemeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.



"ŞAMPİYONLAR LİGİ KAZANMAK İSTEDİĞİMİ GİZLEMEDİM"



Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istediğini belirten Fernandes, "İstediğim her şeye ulaşamadım. Kulüple Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istediğimi hiçbir zaman gizlemedim. Bunu başarabilirim de başaramayabilirim de. Ama bu fırsatı yakalayana kadar ya da burada bunu yapana kadar denemeye devam edeceğim. Zor olacak mı? Evet. Ligde yıllardır şampiyonluk kazanan ve sürekli zirvede olan üst düzey kulüpler var, biz ise değiliz." dedi.



