03 Mayıs
Antalyaspor-Alanyaspor
20:00
03 Mayıs
Royal Antwerp-Standard Liege
0-020'
03 Mayıs
Alkmaar-FC Twente
17:45
03 Mayıs
S. Rotterdam-Go Ahead Eagles
17:45
03 Mayıs
Elversberg-Paderborn
5-1
03 Mayıs
Greuther Fürth-Nürnberg
1-1
03 Mayıs
Hannover 96-Preussen Muenster
3-3
03 Mayıs
Karlsruher SC-Darmstadt
2-1
03 Mayıs
Magdeburg-Hertha Berlin
1-0
03 Mayıs
KV Mechelen-Gent
1-0
03 Mayıs
Anderlecht-Club Brugge
19:30
03 Mayıs
Fortuna Sittard-Feyenoord
1-188'
03 Mayıs
FCV Dender EH-RAAL La Louviere
20:15
03 Mayıs
Austria Wien-Hartberg
1-090'
03 Mayıs
RB Salzburg-Sturm Graz
18:00
03 Mayıs
St. Gallen-Sion
0-3
03 Mayıs
Lugano-Young Boys
17:30
03 Mayıs
Grasshopper-Servette
17:30
03 Mayıs
Casa Pia-Tondela
17:30
03 Mayıs
Braga-Estoril
20:00
03 Mayıs
Rio Ave-Gil Vicente
22:30
03 Mayıs
PEC Zwolle-Heracles
1-090'
03 Mayıs
FC Volendam-SC Heerenveen
0-2
03 Mayıs
Karagümrük-Gençlerbirliği
20:00
03 Mayıs
Getafe-Rayo Vallecano
0-05'
03 Mayıs
Kasımpaşa-Kocaelispor
20:00
03 Mayıs
Kayserispor-Eyüpspor
20:00
03 Mayıs
St. Pauli-Mainz 05
0-2DA
03 Mayıs
Mönchengladbach-B. Dortmund
18:30
03 Mayıs
Freiburg-Wolfsburg
20:30
03 Mayıs
Bournemouth-C.Palace
2-061'
03 Mayıs
M. United-Liverpool
17:30
03 Mayıs
Aston Villa-Tottenham
21:00
03 Mayıs
Celta Vigo-Elche
3-1
03 Mayıs
Real Betis-Real Oviedo
19:30
03 Mayıs
Lyon-Rennes
21:45
03 Mayıs
Espanyol-Real Madrid
22:00
03 Mayıs
Bologna-Cagliari
0-0
03 Mayıs
Sassuolo-AC Milan
2-060'
03 Mayıs
Juventus-Verona
19:00
03 Mayıs
Inter-Parma
21:45
03 Mayıs
Lille-Le Havre
1-162'
03 Mayıs
Auxerre-Angers
18:15
03 Mayıs
Paris FC-Brest
18:15
03 Mayıs
Strasbourg-Toulouse
18:15
02 Mayıs
PFC Sochi-Torpedo Moscow
0-0IPT

Bruno Fernandes, MANU'da kalmasının sebebini açıkladı

Manchester United'ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes, Gary Neville ile özel röportaj yaptı.

03 Mayıs 2026 17:20
Manchester United'ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes, United efsanesi ve Sky Sports yorumcusu Gary Neville ile özel röportaj yaptı. 

"BURADA OLMAYI GERÇEKTEN ÇOK SEVİYORUM"

Portekizli futbolcu, "İki yıl önce de gidebilirdim, üç yıl önce de gidebilirdim, geçen sezon da gidebilirdim ama burada olmayı gerçekten çok seviyorum. Bence bu kulüpte başarılı olmak, başka hiçbir kulüpte elde edemeyeceğim bir şey. Bu kulüpten istediğimi elde ettiğim gün yaşayacağım sevinci ve her şeyi, dünyanın başka hiçbir kulübünden elde edebileceğimi sanmıyorum." dedi.

"BENDE TARAFTARLAR İLE AYNI GEMİDEYİM"

Taraftarlar ile aynı gemide olduğunu belirten tecrübeli futbolcu, "Taraftarların bunu ne kadar çok istediğini, ne kadar tutkulu olduklarını biliyorum. Kulübün tekrar eski haline dönmesini ne kadar çok beklediklerini biliyorum. Ben de onlarla aynı gemideyim. Bu geminin sabit kalmak yerine ileriye doğru gitmesini ve olabildiğince yol almasını istiyorum. Evet, Lig Kupası'nı ve FA Cup'ı kazandım ama bu kulübün istediği, bu taraftarların istediği ve benim, kendimin ve takımın istediği şeye henüz ulaşamadık. Sözleşmem sona erene kadar denemeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ KAZANMAK İSTEDİĞİMİ GİZLEMEDİM"

Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istediğini belirten Fernandes, "İstediğim her şeye ulaşamadım. Kulüple Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istediğimi hiçbir zaman gizlemedim. Bunu başarabilirim de başaramayabilirim de. Ama bu fırsatı yakalayana kadar ya da burada bunu yapana kadar denemeye devam edeceğim. Zor olacak mı? Evet. Ligde yıllardır şampiyonluk kazanan ve sürekli zirvede olan üst düzey kulüpler var, biz ise değiliz." dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
