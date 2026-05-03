03 Mayıs
Antalyaspor-Alanyaspor
20:00
03 Mayıs
Royal Antwerp-Standard Liege
0-020'
03 Mayıs
Alkmaar-FC Twente
17:45
03 Mayıs
S. Rotterdam-Go Ahead Eagles
17:45
03 Mayıs
Elversberg-Paderborn
5-1
03 Mayıs
Greuther Fürth-Nürnberg
1-1
03 Mayıs
Hannover 96-Preussen Muenster
3-3
03 Mayıs
Karlsruher SC-Darmstadt
2-1
03 Mayıs
Magdeburg-Hertha Berlin
1-0
03 Mayıs
KV Mechelen-Gent
1-0
03 Mayıs
Anderlecht-Club Brugge
19:30
03 Mayıs
Fortuna Sittard-Feyenoord
1-188'
03 Mayıs
FCV Dender EH-RAAL La Louviere
20:15
03 Mayıs
Austria Wien-Hartberg
1-090'
03 Mayıs
RB Salzburg-Sturm Graz
18:00
03 Mayıs
St. Gallen-Sion
0-3
03 Mayıs
Lugano-Young Boys
17:30
03 Mayıs
Grasshopper-Servette
17:30
03 Mayıs
Casa Pia-Tondela
17:30
03 Mayıs
Braga-Estoril
20:00
03 Mayıs
Rio Ave-Gil Vicente
22:30
03 Mayıs
PEC Zwolle-Heracles
1-090'
03 Mayıs
FC Volendam-SC Heerenveen
0-2
03 Mayıs
Karagümrük-Gençlerbirliği
20:00
03 Mayıs
Getafe-Rayo Vallecano
0-05'
03 Mayıs
Kasımpaşa-Kocaelispor
20:00
03 Mayıs
Kayserispor-Eyüpspor
20:00
03 Mayıs
St. Pauli-Mainz 05
0-2DA
03 Mayıs
Mönchengladbach-B. Dortmund
18:30
03 Mayıs
Freiburg-Wolfsburg
20:30
03 Mayıs
Bournemouth-C.Palace
2-061'
03 Mayıs
M. United-Liverpool
17:30
03 Mayıs
Aston Villa-Tottenham
21:00
03 Mayıs
Celta Vigo-Elche
3-1
03 Mayıs
Real Betis-Real Oviedo
19:30
03 Mayıs
Lyon-Rennes
21:45
03 Mayıs
Espanyol-Real Madrid
22:00
03 Mayıs
Bologna-Cagliari
0-0
03 Mayıs
Sassuolo-AC Milan
2-060'
03 Mayıs
Juventus-Verona
19:00
03 Mayıs
Inter-Parma
21:45
03 Mayıs
Lille-Le Havre
1-162'
03 Mayıs
Auxerre-Angers
18:15
03 Mayıs
Paris FC-Brest
18:15
03 Mayıs
Strasbourg-Toulouse
18:15
02 Mayıs
PFC Sochi-Torpedo Moscow
0-0IPT

1. Lig'de gözler play-off'ta

1. Lig'de heyecan, Süper Lig'e yükselecek üçüncü ekibin belli olacağı play-off'ta devam edecek.

calendar 03 Mayıs 2026 15:28
Haber: AA, Fotoğraf: AA
1. Lig'de gözler play-off'ta
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig'de heyecan, Süper Lig'e yükselecek üçüncü ekibin belli olacağı play-off'ta devam edecek. 

Sezonu şampiyon tamamlayan Erzurumspor FK ve ikinci olan Amed Sportif Faaliyetler'in doğrudan Süper Lig vizesi aldığı, üçüncü Esenler Erokspor'un ise play-off finaline direkt yükseldiği ligde Arca Çorum FK, Sipay Bodrum FK, Atko Grup Pendikspor'un ardından play-off'a kalan son ekip 7'nci Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü oldu.

Ligde son 4 sırayı alan Serikspor, Sakaryaspor, Atakaş Hatayspor ve Adana Demirspor, Nesine 2. Lig'e düştü.

ÖZBALTA'DAN SONRA KÜÇÜKBAYRAK'IN İLK BAŞARISI

Erzurumspor FK'nin 2017-18 ve 2019-20 sezonlarının ardından üçüncü kez Süper Lig vizesi aldığı ligde Amed Sportif Faaliyetler ilk defa Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi. Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, 2018-19'da Keçireörengücü'nü ve 2020-21'de Manisa FK'yi 2. Lig'den 1. Lig'e taşıdıktan sonra 1. Lig'de ilk şampiyonluğunu yaşadı.

Amed Sportif Faaliyetler'de son hafta öncesinde teknik direktör Mesut Bakkal'ın yerine getirilen Sertaç Küçükbayrak, takımını Süper Lig'e taşıyan 126. çalıştırıcı oldu. 

PLAY-OFF ETABI

Son haftaya kadar ilk 2 yarışının içinde olan ancak averajla bu şansını kaybeden Esenler Erokspor, ligi üçüncü bitirerek, doğrudan play-off finaline yükseldi.

Play-off'ta tek maç üzerinden oynanacak ilk tur müsabakalarında Arca Çorum FK, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü, Sipay Bodrum FK ise Atko Group Pendikspor'u 7 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de konuk edecek.

Bu turu geçen ekipler, çift maç üzerinden oynanacak 2. turda karşılaşacak. Tur atlayan takım, 24 Mayıs Pazar günü Medaş Konya Büyükşehir Stadı'ndaki finalde Esenler Erokspor ile Süper Lig'e çıkma mücadelesi verecek.

Bu sezon 32. kez oynanacak play-off'ta Esenler Erokspor, Çorum FK ve Ankara Keçiörengücü ilk kez mücadele edecek.

Bodrum FK üçüncü, Pendikspor da ikinci kez play-off'ta yer alacak. Bu iki ekipten Bodrum FK 2023-24'te, Pendikspor da 2022-23'te play-off'tan Süper Lig'e vize aldı.

DÜŞENLER

Hatayspor'un beşinci, Adana Demirspor ile Sakaryaspor'un üçüncü kez düştüğü ligde bu sezon ilk kez yer alan Serikspor da veda üzüntüsü yaşadı.

GOL KRALI DIAGNE

Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'e yükselmesine 29 golle katkı veren Mbaye Diagne, bu sezon ligde en fazla gol atan isim oldu.

Diagne'yi 23 gollü Erzurumspor FK'den Eren Tozlu ve 22 golle Manisa FK'den Lois Pablo Diony izledi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.