Fenerbahçe'den kanat hamlesi: Kevin Zenon

Trendyol Süper Lig'de zirvenin gerisinde kalan ve Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde elenerek hedeflerinden uzaklaşan Fenerbahçe, haziran ayında yapılacak başkanlık seçimine ve gelecek sezon için yapılacak transferlere odaklandı.



Kadrodaki kanat rotasyonunun önemli isimleri olan Dorgeles Nene ve Oğuz Aydın'ın olası ayrılık ihtimalleri, sarı-lacivertli kurmayları bu bölgeler için arayışa itmiş durumda.



Bu kapsamda gündeme gelen en güçlü isimlerden biri, Boca Juniors forması giyen ve Arjantin futbolunun parlayan yetenekleri arasında gösterilen 24 yaşındaki Kevin Zenon oldu.



Arjantin basınından El Crack Deportivo'nun haberine göre, kulübü Boca Juniors ile Aralık 2028'e kadar sözleşmesi bulunan yetenekli kanat oyuncusu için Fenerbahçe'nin Arjantin ekibinin kapısını çalması bekleniyor.



BEKLENTİ 8-10 MİLYON EURO



Genç oyuncunun sözleşmesinde 15 milyon dolarlık bir serbest kalma maddesi bulunmasına rağmen, Boca yönetiminin 8 ila 10 milyon dolar bandındaki makul teklifleri değerlendirmeye alabileceği belirtiliyor.



Daha önce Deportivo Alaves ve San Pablo gibi ekiplerin de nabız yokladığı oyuncu için Fenerbahçe, somut adımlar atarak transferi bitirmeyi hedefliyor. Arjantinli efsane Juan Roman Riquelme liderliğindeki yönetim, kulübün mali çıkarları doğrultusunda bu ayrılığa onay vermeye hazırlanıyor.



PERFORMANSI



2024 yılında transfer olduğu Boca Juniors'ta toplam 83 maçta görev alan Zenon, 10 gol ve 7 asistlik katkı sağladı. Arjantinli oyuncunun sözleşmesi 31 Ara 2028 tarihinde sona erecek.



