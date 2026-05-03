Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, HT Spor'a yaptığı açıklamada EuroLeague play-off serisinde Zalgiris Kaunas karşısında 2-0 önde olmalarına rağmen serinin henüz tamamlanmadığını vurguladı. Cem Cirtici, kulübe verilen sponsorluk desteklerinin süreceğini söyledi.
Cem Ciritci'nin açıklamaları şu şekilde oldu:
"Zalgiris'e çok saygı duyulması gerekiyor. Karşımızda disiplinli ve çok çalışkan bir takım var. Daha seri bitti değil, sadece iki maç kazandık ama bir maç daha kazanmamız lazım. Hedefimiz bir maç kazanıp Final Four'a kalmak. Kaunas'a yaklaşık 200-250 tane taraftar götüreceğiz. Görsel bir hazırlığımız da var. Basketbol kültürü bizden sonra da devam edecek. Takımının dış etkenlerden korunması için çaba sarf ediyoruz.
Bana herhangi bir teklif gelmedi. Önemli olan Fenerbahçe'nin menfaatleri. Amacımız, seçim gününe kadar en iyi şekilde profesyonelce bu takımın kurulması, şampiyon yapmak ve gelecek yönetime devretmek. Biz yönetimimizdeyiz, sponsoruz ama yönetimden gittik, sponsorları çekelim... Öyle bir davamız da yok. Yönetimden gittikten sonra sponsorluklarımız devam edecek. Özellikle Fenerbahçe Koleji'ne, altyapıyı hiç bırakmak istemiyoruz.
Haziran seçimlerinden sonra kim başkan olursa olsun bu desteğimizi de sürdüreceğiz.Biz son günlere kadar aynı disiplini sürdürüyoruz. 15 Mayıs'ta da müzeyle ilgili basın açıklaması. Sürekli gelir olmasıyla ilgili kulübenin nasıl destekleneceği çalışmasını gerçekleştirdik. Bütün teknik altyapıyı değiştirin. Benim firmam bunun yapımını üstlendi ve sponsor eşliğinde gerçekleştirdik. Kulübe herhangi bir maliyet yükü olmadan biz yaptık. Önümüzdeki senelerde 600-700 bin Euro her yıl kulübesinden gelir bekliyoruz."
Cem Ciritci: "Amacımız seçim gününe kadar takımı iyi yönetmek!"
Fenerbahçe yöneticisi Cem Ciritci, EuroLeague play-off serisinde 2-0 önde olmalarına rağmen serisinin henüz bitmediğini vurguladı. Ciritci, yapılacak seçimden sonra sponsorluk desteğinin süreceğini de açıkladı.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, HT Spor'a yaptığı açıklamada EuroLeague play-off serisinde Zalgiris Kaunas karşısında 2-0 önde olmalarına rağmen serinin henüz tamamlanmadığını vurguladı. Cem Cirtici, kulübe verilen sponsorluk desteklerinin süreceğini söyledi.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Arsenal koşar adım şampiyonluğa!
-
9
Galatasaray'dan orta sahaya dev hamle: Douglas Luiz
-
8
Gonzalo Higuain'in değişimi gündem oldu!
-
7
Oğuz Çetin: "Tedesco ve Devin Özek büyük felaket!"
-
6
Beşiktaş'tan Luis Henrique için resmi temas!
-
5
Al Nassr, Fenerbahçe'den Ederson'un peşinde!
-
4
Galatasaray'da oyundan alınan Leroy Sane'den tepki
-
3
Islıklanan Edson Alvarez'den gece yarısı olay paylaşım!
-
2
Osimhen'e flaş uyarı: "Sakın o takıma gitme"
-
1
Ömer Üründül'den Domenico Tedesco eleştirisi!
- 17:21 Milan, Rafael Leao'nun bonservisine karar verdi!
- 17:20 Bruno Fernandes, MANU'da kalmasının sebebini açıkladı
- 16:57 Celta evinde Elche'yi rahat geçti
- 16:50 Liverpool'dan stoper transferi için net talimat: Sam Beukema
- 16:46 Cem Ciritci: "Amacımız seçim gününe kadar takımı iyi yönetmek!"
- 16:43 Can Öncü, Macaristan'da haftayı çifte podyumla tamamladı
- 16:29 Albert Riera'nın Eintracht Frankfurt'taki koltuğu sallantıda
- 16:08 Galatasaray ve Trabzonspor arasında transfer yarışı!
- 15:48 Galatasaray'dan Gabriel Sara kararı: 40 milyon euro
- 15:47 Aliağa FK tur için Muş Spor deplasmanında
- 15:44 Muğlaspor tur için sahaya çıkacak
- 15:41 Trabzonspor'un galibiyet hasreti 4 maça çıktı
- 15:39 Karşıyaka o maddenin kurbanı olabilir
- 15:36 Ayvalıkgücü final aşkına
- 15:32 Milli para masa tenisçilerden Karadağ'da üç madalya
- 15:31 5. Uluslararası Konya Yarı Maratonu koşuldu
- 15:30 Çorum FK'de play-off hedefi "doğru oyun"
- 15:29 X-Waters yüzme yarışları Antalya'da yapıld
- 15:28 1. Lig'de gözler play-off'ta
- 15:26 Hiranur Yıldız, gözünü Avrupa şampiyonluğuna dikti
- 15:26 Göztepe'ye 5'incilik tesellisi
- 15:22 Open 2026 Antalya'da devam ediyor
- 15:16 Bono'lu Philadelphia 76ers yarı finalde!
- 15:16 Bodrum Rallisi'nde kazanan Team Petrol Ofisi pilotu Kerem Kazaz oldu
- 15:10 40 yaşındaki Podolski, 54 yıl sonra ilki yaşattı
- 15:01 Beşiktaş, Yüksekova karşısında galibiyeti son anda kaçırdı
- 14:20 TUR 2026'da zirvenin sahibi: Sebastian Berwick
- 14:15 Roma'dan Jayden Oosterwolde'ye yakın takip!
- 13:52 Galatasaray'dan orta sahaya dev hamle: Douglas Luiz
- 13:41 Fenerbahçe'den yalanlama: "Hayal ürünü"
- 13:35 Fenerbahçe kasasını dolduracak! Tam 45 Milyon euro
- 13:30 Fenerbahçe'den kanat hamlesi: Kevin Zenon
- 13:12 Osimhen'e flaş uyarı: "Sakın o takıma gitme"
- 12:46 14 yıllık seriye son! Levski Sofya 17 yıl sonra şampiyon
- 12:46 Barış Göktürk'ten Mehmet Ali Aydınlar açıklaması: "Bana ittifak teklif etti"
- 12:43 Salih Uçan performansı ile taraftarı mest etti
- 12:24 Süper Lig'de gözler düşme hattında! Kader maçı bu akşam
- 12:17 Ve Trump DÖNDÜ! Dünya Kupası kararı...
- 12:09 Inter Miami'ye yeni evinde şok yenilgi
- 11:59 Marcelo ve Holosko, Beşiktaş'ı unutamıyor
- 11:38 Beşiktaş'tan Luis Henrique için resmi temas!
- 11:22 Al Nassr, Fenerbahçe'den Ederson'un peşinde!
- 11:19 Galatasaray'da oyundan alınan Leroy Sane'den tepki
- 11:17 Beşiktaş'ta Tiago Djalo bilmecesi
- 11:08 Ömer Üründül'den Domenico Tedesco eleştirisi!
- 11:04 Ersin Destanoğlu adını tarihe yazdırdı
- 11:01 Yazarlardan Fenerbahçe değerlendirmesi!
- 10:43 Yazarlardan Galatasaray yorumları
- 10:24 Beşiktaş'ı heyecanlandıran haber! Takvim belli oldu
- 09:58 Beşiktaş'ta Ersin için karar!
- 09:57 Islıklanan Edson Alvarez'den gece yarısı olay paylaşım!
- 09:42 Samsunspor-Galatasaray maçı Trio ekibini karıştırdı!
- 01:16 Galatasaray deplasmanlarda kayıp
- 01:13 Talisca'dan Fenerbahçe'de kariyer rekoru!
- 01:12 Okan Buruk, Samsunspor'a ilk kez kaybetti
- 01:10 Galatasaray, 21 yıl sonra yıkıldı
- 01:10 Benfica'dan hakem kararlarına sert tepki!
- 01:08 Batuhan Şen, Galatasaray formasıyla ilk lig maçına çıktı
- 01:05 Yunus Akgün'den double-double
- 00:56 Mehmet Akif Üstündağ: "Türk finali kadar güzel bir şey olamaz"
Milan, Rafael Leao'nun bonservisine karar verdi!
Bruno Fernandes, MANU'da kalmasının sebebini açıkladı
Liverpool'dan stoper transferi için net talimat: Sam Beukema
Albert Riera'nın Eintracht Frankfurt'taki koltuğu sallantıda
Kenan Karaman attı, Schalke Bundesliga'ya geri döndü!
Barcelona şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı!
Arsenal koşar adım şampiyonluğa!
Bayer Leverkusen, Leipzig'in serisini bitirdi!
PSG, iki kez öne geçti ama skoru koruyamadı!
Şampiyon Bayern Münih, puanı 90+10'da aldı!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
- DK
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|32
|23
|5
|4
|73
|27
|74
|2
|Fenerbahçe
|32
|20
|10
|2
|71
|34
|70
|3
|Trabzonspor
|32
|19
|9
|4
|59
|35
|66
|4
|Beşiktaş
|32
|17
|8
|7
|56
|36
|59
|5
|Göztepe
|32
|13
|13
|6
|40
|28
|52
|6
|Başakşehir
|32
|14
|9
|9
|53
|34
|51
|7
|Samsunspor
|32
|12
|12
|8
|43
|42
|48
|8
|Rizespor
|32
|10
|10
|12
|44
|46
|40
|9
|Konyaspor
|32
|10
|10
|12
|42
|45
|40
|10
|Gaziantep FK
|32
|9
|10
|13
|41
|54
|37
|11
|Kocaelispor
|31
|9
|9
|13
|25
|35
|36
|12
|Alanyaspor
|31
|6
|15
|10
|37
|38
|33
|13
|Kasımpaşa
|31
|7
|10
|14
|29
|45
|31
|14
|Antalyaspor
|31
|7
|7
|17
|30
|51
|28
|15
|Gençlerbirliği
|31
|7
|7
|17
|30
|44
|28
|16
|Eyüpspor
|31
|7
|7
|17
|25
|44
|28
|17
|Kayserispor
|31
|5
|11
|15
|23
|57
|26
|18
|Karagümrük
|31
|5
|6
|20
|27
|53
|21