Cem Ciritci: 'Amacımız seçim gününe kadar takımı iyi yönetmek!'

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, HT Spor'a yaptığı açıklamada EuroLeague play-off serisinde Zalgiris Kaunas karşısında 2-0 önde olmalarına rağmen serinin henüz tamamlanmadığını vurguladı. Cem Cirtici, kulübe verilen sponsorluk desteklerinin süreceğini söyledi.



Cem Ciritci'nin açıklamaları şu şekilde oldu:



"Zalgiris'e çok saygı duyulması gerekiyor. Karşımızda disiplinli ve çok çalışkan bir takım var. Daha seri bitti değil, sadece iki maç kazandık ama bir maç daha kazanmamız lazım. Hedefimiz bir maç kazanıp Final Four'a kalmak. Kaunas'a yaklaşık 200-250 tane taraftar götüreceğiz. Görsel bir hazırlığımız da var. Basketbol kültürü bizden sonra da devam edecek. Takımının dış etkenlerden korunması için çaba sarf ediyoruz.



Bana herhangi bir teklif gelmedi. Önemli olan Fenerbahçe'nin menfaatleri. Amacımız, seçim gününe kadar en iyi şekilde profesyonelce bu takımın kurulması, şampiyon yapmak ve gelecek yönetime devretmek. Biz yönetimimizdeyiz, sponsoruz ama yönetimden gittik, sponsorları çekelim... Öyle bir davamız da yok. Yönetimden gittikten sonra sponsorluklarımız devam edecek. Özellikle Fenerbahçe Koleji'ne, altyapıyı hiç bırakmak istemiyoruz.



Haziran seçimlerinden sonra kim başkan olursa olsun bu desteğimizi de sürdüreceğiz.Biz son günlere kadar aynı disiplini sürdürüyoruz. 15 Mayıs'ta da müzeyle ilgili basın açıklaması. Sürekli gelir olmasıyla ilgili kulübenin nasıl destekleneceği çalışmasını gerçekleştirdik. Bütün teknik altyapıyı değiştirin. Benim firmam bunun yapımını üstlendi ve sponsor eşliğinde gerçekleştirdik. Kulübe herhangi bir maliyet yükü olmadan biz yaptık. Önümüzdeki senelerde 600-700 bin Euro her yıl kulübesinden gelir bekliyoruz."



