Bono'lu Philadelphia 76ers yarı finalde!

03 Mayıs
Antalyaspor-Alanyaspor
20:00
03 Mayıs
Royal Antwerp-Standard Liege
0-020'
03 Mayıs
Alkmaar-FC Twente
17:45
03 Mayıs
S. Rotterdam-Go Ahead Eagles
17:45
03 Mayıs
Elversberg-Paderborn
5-1
03 Mayıs
Greuther Fürth-Nürnberg
1-1
03 Mayıs
Hannover 96-Preussen Muenster
3-3
03 Mayıs
Karlsruher SC-Darmstadt
2-1
03 Mayıs
Magdeburg-Hertha Berlin
1-0
03 Mayıs
KV Mechelen-Gent
1-0
03 Mayıs
Anderlecht-Club Brugge
19:30
03 Mayıs
Fortuna Sittard-Feyenoord
1-188'
03 Mayıs
FCV Dender EH-RAAL La Louviere
20:15
03 Mayıs
Austria Wien-Hartberg
1-090'
03 Mayıs
RB Salzburg-Sturm Graz
18:00
03 Mayıs
St. Gallen-Sion
0-3
03 Mayıs
Lugano-Young Boys
17:30
03 Mayıs
Grasshopper-Servette
17:30
03 Mayıs
Casa Pia-Tondela
17:30
03 Mayıs
Braga-Estoril
20:00
03 Mayıs
Rio Ave-Gil Vicente
22:30
03 Mayıs
PEC Zwolle-Heracles
1-090'
03 Mayıs
FC Volendam-SC Heerenveen
0-2
03 Mayıs
Karagümrük-Gençlerbirliği
20:00
03 Mayıs
Getafe-Rayo Vallecano
0-05'
03 Mayıs
Kasımpaşa-Kocaelispor
20:00
03 Mayıs
Kayserispor-Eyüpspor
20:00
03 Mayıs
St. Pauli-Mainz 05
0-2DA
03 Mayıs
Mönchengladbach-B. Dortmund
18:30
03 Mayıs
Freiburg-Wolfsburg
20:30
03 Mayıs
Bournemouth-C.Palace
2-061'
03 Mayıs
M. United-Liverpool
17:30
03 Mayıs
Aston Villa-Tottenham
21:00
03 Mayıs
Celta Vigo-Elche
3-1
03 Mayıs
Real Betis-Real Oviedo
19:30
03 Mayıs
Lyon-Rennes
21:45
03 Mayıs
Espanyol-Real Madrid
22:00
03 Mayıs
Bologna-Cagliari
0-0
03 Mayıs
Sassuolo-AC Milan
2-060'
03 Mayıs
Juventus-Verona
19:00
03 Mayıs
Inter-Parma
21:45
03 Mayıs
Lille-Le Havre
1-162'
03 Mayıs
Auxerre-Angers
18:15
03 Mayıs
Paris FC-Brest
18:15
03 Mayıs
Strasbourg-Toulouse
18:15
02 Mayıs
PFC Sochi-Torpedo Moscow
0-0IPT

NBA play-off'larında Philadelphia 76ers, Celtics'i eleyerek konferans yarı finaline kaldı.

03 Mayıs 2026 15:16
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
NBA play-off'larında Philadelphia 76ers, deplasmanda Boston Celtics'i 109-100 yenerek seriyi 4-3 kazandı ve konferans yarı finaline yükseldi.

TD Garden'daki NBA Doğu Konferansı ilk tur serisi 7. maçında Celtics'e konuk olan 76ers, Joel Embiid'in 34 sayı, 12 ribaunt ve Tyrese Maxey'nin 30 sayı, 11 ribauntluk katkısıyla galibiyete ulaştı.

Seriyi 3-1 geriden gelerek kazanan 76ers'ta VJ Edgecombe 23 ve Paul George 13 sayı kaydetti. Milli basketbolcu Adem Bona ise karşılaşmada süre almadı.

Bu sonuçla 76ers, Doğu Konferansı yarı finalinde New York Knicks ile eşleşti.

Jayson Tatum'ın sakatlığı nedeniyle oynayamadığı maçta Celtics adına Jaylen Brown'ın 33, Derrick White'ın 26 ve Neemias Queta'nın 17 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Öte yandan Celtics, NBA tarihindeki bir play-off serisinde 3-1 öndeyken elenen 14. takım oldu.

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
