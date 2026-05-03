03 Mayıs
Antalyaspor-Alanyaspor
20:00
03 Mayıs
Royal Antwerp-Standard Liege
0-5
03 Mayıs
Alkmaar-FC Twente
2-2
03 Mayıs
S. Rotterdam-Go Ahead Eagles
2-2
03 Mayıs
Elversberg-Paderborn
5-1
03 Mayıs
Greuther Fürth-Nürnberg
1-1
03 Mayıs
Hannover 96-Preussen Muenster
3-3
03 Mayıs
Karlsruher SC-Darmstadt
2-1
03 Mayıs
Magdeburg-Hertha Berlin
1-0
03 Mayıs
KV Mechelen-Gent
1-0
03 Mayıs
Anderlecht-Club Brugge
0-08'
03 Mayıs
Fortuna Sittard-Feyenoord
1-2
03 Mayıs
FCV Dender EH-RAAL La Louviere
20:15
03 Mayıs
Austria Wien-Hartberg
1-0
03 Mayıs
RB Salzburg-Sturm Graz
1-086'
03 Mayıs
St. Gallen-Sion
0-3
03 Mayıs
Lugano-Young Boys
1-0
03 Mayıs
Grasshopper-Servette
0-2
03 Mayıs
Casa Pia-Tondela
0-1
03 Mayıs
Braga-Estoril
20:00
03 Mayıs
Rio Ave-Gil Vicente
22:30
03 Mayıs
PEC Zwolle-Heracles
1-0
03 Mayıs
FC Volendam-SC Heerenveen
0-2
03 Mayıs
Karagümrük-Gençlerbirliği
20:00
03 Mayıs
Getafe-Rayo Vallecano
0-2
03 Mayıs
Kasımpaşa-Kocaelispor
20:00
03 Mayıs
Kayserispor-Eyüpspor
20:00
03 Mayıs
St. Pauli-Mainz 05
1-2
03 Mayıs
Mönchengladbach-B. Dortmund
0-046'
03 Mayıs
Freiburg-Wolfsburg
20:30
03 Mayıs
Bournemouth-C.Palace
3-0
03 Mayıs
M. United-Liverpool
3-2
03 Mayıs
Aston Villa-Tottenham
21:00
03 Mayıs
Celta Vigo-Elche
3-1
03 Mayıs
Real Betis-Real Oviedo
0-010'
03 Mayıs
Lyon-Rennes
21:45
03 Mayıs
Espanyol-Real Madrid
22:00
03 Mayıs
Bologna-Cagliari
0-0
03 Mayıs
Sassuolo-AC Milan
2-0
03 Mayıs
Juventus-Verona
0-143'
03 Mayıs
Inter-Parma
21:45
03 Mayıs
Lille-Le Havre
1-1
03 Mayıs
Auxerre-Angers
3-069'
03 Mayıs
Paris FC-Brest
3-070'
03 Mayıs
Strasbourg-Toulouse
1-167'
02 Mayıs
PFC Sochi-Torpedo Moscow
0-0IPT

Mardin'de "Sky Adventure" motosiklet yarışı sona erdi

Sky Adventure Motosiklet Yarışı'nda erkeklerde Bayram Uysal, kadınlarda Kayra Su Yazıcı genel klasmanda birinciliği elde etti.

calendar 03 Mayıs 2026 18:27
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Mardin'de 'Sky Adventure' motosiklet yarışı sona erdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Mardin'in Savur ilçesinde düzenlenen "Sky Adventure" motosiklet yarışında, genel klasman erkeklerde Bayram Uysal, kadınlarda Kayra Su Yazıcı birinci oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Mardin Valiliği, Savur Belediyesi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu işbirliğinde ilçede dün başlayan Sky Adventure motosiklet yarışı tamamlandı.

İlçenin tarihi ve eşsiz coğrafyasında 3 etapta yapılan yarışmaya katılan 32 enduro sporcusu, 150 kilometrelik zorlu dağ parkurlarında zamana karşı mücadele etti.

Genel klasmanda erkeklerde Bayram Uysal birinci, Şahin Bozkaya ikinci ve Hilmi Şahin üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Kayra Su Yazıcı birinci, Berna Yazıcı ikinci, Saliha Özkan da üçüncülüğü elde etti.

Organizasyonda dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri verildi.

 "Yarışmayı bırakıp, oturup dağları, evleri izledik"

Geçen yıl Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilen Sky Adventure motosiklet yarışında da birinci olan Bayram Uysal, basın mensuplarına, ilçenin doğası, parkurları ve insanlarından çok etkilendiklerini söyledi.

Yarışmadan çok keyif aldıklarını belirten Bayram Uysal, "10 yıldır yarışıyorum fakat en keyif aldığım yarış bu oldu diyebilirim. Farklı bir atmosferdi. Hiç bitmesini istemediğim bir yarış oldu. Genel klasmanda ve kendi grubumda 2 şampiyonluk kazandım. Bunun için çok mutluyum." diye konuştu.

Kadınlarda birinci olan Kayra Su Yazıcı ise yarışmaya İstanbul'dan katıldığını ve 13 yıldır enduro sporcusu olduğunu belirterek, yağışlardan dolayı parkurların biraz zorlaştığını ancak yine de birinci olmayı başardığını kaydetti.

İlk defa Mardin'e geldiğini dile getiren Kayra Su Yazıcı, şunları söyledi:

"İlk defa tarihin kokusunu bu kadar iyi aldığımız bir yerde bulundum. Çok güzeldi. Benim için sadece bir yarış olmadı. Bugün ben start alırken inanılmaz bir yağmur başladı. Yerler sabun gibiydi, kaygandı. Çok düştük ama çok eğlenceliydi. Birinci oldum, çok mutluyum. Bunun hayalini kuruyordum. Şimdi hedefim, dünya çapında yarışmak."

Şahin Bozkaya da genel klasmanda ikinci, kendi klasmanında da birinci olduğunu ifade etti.

Tarihi bir ilçede, çok farklı bir atmosferde yarıştıklarına işaret eden Şahin Bozkaya, "Bir ara yarışmayı bırakıp, oturup dağları, evleri izledik. Doğa ile iç içeyiz. Çok etkilendim." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.