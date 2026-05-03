03 Mayıs
Antalyaspor-Alanyaspor
20:00
03 Mayıs
Royal Antwerp-Standard Liege
0-5
03 Mayıs
Alkmaar-FC Twente
2-2
03 Mayıs
S. Rotterdam-Go Ahead Eagles
2-2
03 Mayıs
Elversberg-Paderborn
5-1
03 Mayıs
Greuther Fürth-Nürnberg
1-1
03 Mayıs
Hannover 96-Preussen Muenster
3-3
03 Mayıs
Karlsruher SC-Darmstadt
2-1
03 Mayıs
Magdeburg-Hertha Berlin
1-0
03 Mayıs
KV Mechelen-Gent
1-0
03 Mayıs
Anderlecht-Club Brugge
0-06'
03 Mayıs
Fortuna Sittard-Feyenoord
1-2
03 Mayıs
FCV Dender EH-RAAL La Louviere
20:15
03 Mayıs
Austria Wien-Hartberg
1-0
03 Mayıs
RB Salzburg-Sturm Graz
1-084'
03 Mayıs
St. Gallen-Sion
0-3
03 Mayıs
Lugano-Young Boys
1-0
03 Mayıs
Grasshopper-Servette
0-2
03 Mayıs
Casa Pia-Tondela
0-1
03 Mayıs
Braga-Estoril
20:00
03 Mayıs
Rio Ave-Gil Vicente
22:30
03 Mayıs
PEC Zwolle-Heracles
1-0
03 Mayıs
FC Volendam-SC Heerenveen
0-2
03 Mayıs
Karagümrük-Gençlerbirliği
20:00
03 Mayıs
Getafe-Rayo Vallecano
0-2
03 Mayıs
Kasımpaşa-Kocaelispor
20:00
03 Mayıs
Kayserispor-Eyüpspor
20:00
03 Mayıs
St. Pauli-Mainz 05
1-2
03 Mayıs
Mönchengladbach-B. Dortmund
0-0DA
03 Mayıs
Freiburg-Wolfsburg
20:30
03 Mayıs
Bournemouth-C.Palace
3-0
03 Mayıs
M. United-Liverpool
3-2
03 Mayıs
Aston Villa-Tottenham
21:00
03 Mayıs
Celta Vigo-Elche
3-1
03 Mayıs
Real Betis-Real Oviedo
0-08'
03 Mayıs
Lyon-Rennes
21:45
03 Mayıs
Espanyol-Real Madrid
22:00
03 Mayıs
Bologna-Cagliari
0-0
03 Mayıs
Sassuolo-AC Milan
2-0
03 Mayıs
Juventus-Verona
0-141'
03 Mayıs
Inter-Parma
21:45
03 Mayıs
Lille-Le Havre
1-1
03 Mayıs
Auxerre-Angers
3-067'
03 Mayıs
Paris FC-Brest
3-068'
03 Mayıs
Strasbourg-Toulouse
1-165'
02 Mayıs
PFC Sochi-Torpedo Moscow
0-0IPT

Karabük'teki amatör maçta arbede yaşandı

Karabük 1. Amatör Ligi play-off yarı finalinde Safranboluspor ile Yortanspor arasında oynanan maçta oyuncular ve taraftarlar arasında çıkan kavga nedeniyle karşılaşma kısa süreliğine durdu. Safranboluspor, mücadeleyi 4-1 kazanarak finale yükseldi.

03 Mayıs 2026 18:55
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Karabük 1. Amatör Ligi'nde oynanan yarı final maçında oyuncular ve taraftarlar arasında arbede yaşandı.

Karabük 1. Amatör Lig play-off finaline yükselebilmek için Onur Futbol Sahası'nda Safranboluspor ile Yortanspor karşı karşıya geldi.

Mücadelenin son dakikalarına Safranboluspor 4-1 önde girerken saha bir anda karıştı. Sahada oyuncular arasında başlayan arbede, saha kenarındaki taraftarların da katılmasıyla büyüdü. Emniyet güçleri olaya müdahale ederek arbedeyi sonlandırdı.

Yaşanan olaylardan dolayı bir süre duran karşılaşma, kırmızı kart gören oyuncuların sahadan çıkmasıyla kaldığı yerden devam etti.

Safranboluspor, maçı 4-1 kazanarak Karabük 1. Amatör Lig play-off finaline yükseldi.

Sahada ve taraftarlar arasında yaşanan gerginlik, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
