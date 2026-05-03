Fenerbahçe forvet transferini neden yapamadı?

Fenerbahçe'de devre arasında neden forvet transferi yapılamadığı sarı lacivertli camiada büyük merak konusu oldu.
Senad Ok, yönetim ve Tedesco tarafı ile görüştüğünü Sporx YouTube kanalında açıkladı ve aldığı cevapları duyurdu.
"Yönetim ve Tedesco tarafı ile konuştum. Sörloth'taki sıkıntı mali durumuydu. Kulübü bırakmıyordu. Lookman, teminat mektubu yüzünden olmadı. Muriqi'yi kulübü bırakmadı. Dovbyk geliyordu, sakatlandı. Bunları Tedesco tarafı söyledi."
Senad Ok, yönetim ve Tedesco tarafı ile görüştüğünü Sporx YouTube kanalında açıkladı ve aldığı cevapları duyurdu.
"Yönetim ve Tedesco tarafı ile konuştum. Sörloth'taki sıkıntı mali durumuydu. Kulübü bırakmıyordu. Lookman, teminat mektubu yüzünden olmadı. Muriqi'yi kulübü bırakmadı. Dovbyk geliyordu, sakatlandı. Bunları Tedesco tarafı söyledi."