Galatasaray'da oyundan alınan Leroy Sane'den tepki

Samsunspor karşısında şampiyonluk maçına çıkan Galatasaray, 4-1'lik şok bir mağlubiyet aldı ve son 2 haftaya girilirken Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 4'e düştü.
Sarı-kırmızılılar, karşılaşmanın 63. dakikasında kaleci Günay Güvenç'in gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Bu kırmızı kart sonrası Okan Buruk'un aldığı karar Sane'nin hoşuna gitmedi.
Okan Buruk, oyuna kaleci Batuhan Şen'i almak için değişiklik hakkını Sane'den yana kullandı. Alman futbolcu bu karara tepki gösterdi.
Leroy Sane değişiklik tabelasında numarasını gördükten sonra oldukça şaşırdı ve "Ben mi?" dercesine bir hareket yaparak güldü.
Direkt soyunma odasına giden yıldız futbolcu daha sonra saha kenarına geldi ve yedek kulübesindeki yerine geçti.
