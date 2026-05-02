Talisca'dan hat-trick! Fenerbahçe kazandı!

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir'i konuk etti. Fenerbahçe, Chobani Stadyumu'ndaki maçı 3-1'lik skorla kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren tüm golleri Anderson Talisca attı. Talisca, 28, 57 ve 72. dakikalarda ağları havalandırdı.
Konuk ekip Başakşehir'in golünü 36. dakikada Amine Harit attı.
Fenerbahçe, bu sonucun ardından ligde 70 puana yükseldi. Ligde 5 hafta sonra kaybeden Başakşehir, 51 puanda kaldı.
SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU
Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın Samsunspor maçında kaybetmesiyle birlikte son iki hafta öncesi puan farkını 4'e düşürdü.
Galatasaray - 74 puan
Fenerbahçe - 70 puan
LİGDE GELECEK HAFTA
Fenerbahçe, ligin bir sonraki haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Başakşehir, sahasında Samsunspor'u ağırlayacak.
FENERBAHÇE'NİN KADROSU
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk eden Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Zeki Murat Göle, son oynanan derbi müsabakasına göre ilk 11'de 4'ü zorunlu 6 değişikliğe gitti.
Göle, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray ile yapılan derbi karşılaşmasına ilk 11'de çıkan Ederson, Matteo Guendouzi ve Archie Brown'u cezaları, Dorgeles Nene'yi ise sakatlığı sebebiyle oynatamadı. Zeki Murat Göle, Milan Skriniar ile Sidiki Cherif'i ise yedek soyundurdu.
RAMS Başakşehir karşısında bu isimlerin yerine ise Mert Günok, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Anthony Musaba, Çağlar Söyüncü ve Fred Rodrigues ilk 11'de görevlendirildi.
SKRINIAR VE ASENSIO YEDEK
Fenerbahçe'de sezonun en etkili performansına imza atan isimlerden Milan Skriniar ile Marco Asensio, müsabakaya yedekler arasında başladı.
Son maçlarda tendon yırtığı içeren bir kas sakatlığı olmasına rağmen takımı yalnız bırakmamak adına forma giyen kaptan Skriniar, yine aynı amaçla kadroda yer aldı.
İspanyol yıldız Asensio da maçta yedek soyundu.
TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ
Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarının şampiyonluk yarışından kopması nedeniyle maça ilgi göstermedi.
Mücadele, 18 yaş altı taraftarlara ücretsiz olmasına rağmen, statta büyük boşluklar göze çarptı.
5 EKSİK
Fenerbahçe, mücadelede 5 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde Ederson, Guendouzi, Mert Müldür, Archie Brown ve Dorgeles Nene kadroda yer almadı.
ZEKİ MURAT GÖLE 4. KEZ
Teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrılmasıyla kalan son 3 maçta yardımcı antrenör Zeki Murat Göle sarı lacivertli takımın başında sahaya çıkacak.
46 yaşındaki teknik adam, 3 farklı sezonda 4. defa takımın başında yer aldı. Zeki Murat Göle daha önce Ersun Yanal, Vitor Pereira ve Jose Mourinho'nun ayrılıklarının ardından takımın başında sahaya çıkarak sorumluluk almıştı.
3 AY SONRA KADRODA
Yaşadığı ciddi sakatlık ve ameliyat sürecinin ardından takımla çalışmalara başlayan Meksikalı orta saha Edson Alvarez formasına kavuştu.
2 Şubat 2026'dan beri sahalardan uzak kalan Meksikalı ön libero, 3 ay sonra RAMS Başakşehir maçıyla takıma döndü.
Alvarez, antrenman eksiği nedeniyle maça yedek kulübesinde başladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada RAMS Başakşehir etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Ömer Ali Şahiner, ceza sahası önündeki Shomurodov'a pasını aktardı. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda kaleci Mert Günok gole engel oldu.
14. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Çağlar Söyüncü, ceza yayı üzerindeki İsmail Yüksek'e pasını aktardı. Bu futbolcunun bekletmeden yerden vuruşunda, kaleci Muhammed Şengezer gole izin vermedi.
25. dakikada İsmail Yüksek'in pasında sağ kanatta topla buluşan Musaba, kale sahası içine sert ortaladı. Kaleci Muhammed Şengezer'den seken topa Talisca yakın mesafeden kafayla vurdu. Meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
28. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası içinde topla buluşan Oosterwolde'nin pasında Musaba, yakın mesafeden vurdu. Top, kaleci Muhammed Şengezer'den döndü. Dönen topu önünde bulan Talisca'nın şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.
36. dakikada RAMS Başakşehir eşitliği sağladı. Savunmadan atılan uzun pasa hareketlenen Harit, sol kanatta topla buluştu ve çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun şutunda, Oosterwolde'ye de çarpan top ağlarla buluştu: 1-1.
Müsabakanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
57. dakikada Fenerbahçe yeniden öne geçti. İsmail'in pasında topla buluşan Fred, bekletmeden savunmanın arkasına sarkan Talisca'ya pasını aktardı. Bu futbolcu, ceza sahasına girer girmez plase vuruşla topu ağlara yolladı: 2-1.
65. dakikada sağ kanatta topla buluşan Yusuf Sarı, ceza sahası içine hareketlenen Selke'ye ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda, kaleci Mert Günok topu kontrol etti.
68. dakikada sağ kanatta topu alan Oğuz Aydın, ceza sahası içindeki Fred'e pasını yerden gönderdi. Bu futbolcu bekletmeden müsait pozisyondaki Talisca'ya pasını verdi. Talisca'nın ceza sahası çizgisi üzerinden sert şutunda, kaleci Muhammed topu kornere tokatladı.
70. dakikada orta sahada topla buluşan Brnic, sağdan savunmanın arkasına hareketlenen Brnic'e pasını aktardı. Bu futbolcunun çaprazdan sert şutunda, kaleci Mert Günok gole izin vermedi.
72. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Orta alanda topu kapan Kante, bekletmeden Fred'i topla buluşturdu. Bu futbolcu, ceza sahasına hareketlenen Talisca'ya pasını aktardı. Talisca'nın ceza yayı üzerinden vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti: 3-1.
77. dakikada sağdan kazanılan kornerde Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasına ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Talisca, savunmanın arasından vuruşunu yaptı. Kaleci Muhammed son anda uzanarak gole izin vermedi.
Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Stat: Chobani
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Anıl Usta, Gökhan Barcın
Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Levent Mercan, Kante, İsmail Yüksek, Fred (Dk. 90 Alvarez), Musaba (Dk. 66 Oğuz Aydın), Kerem Aktürkoğlu, Talisca (Dk. 82 Cherif)
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku (Dk. 46 Ba), Kazımcan Karataş, Kemen, Umut Güneş (Dk. 61 Onur Ergün), Yusuf Sarı, Shomurodov (Dk. 74 Da Costa), Harit (Dk. 61 Brnic), Bertuğ Yıldırım (Dk. 61 Selke)
Goller: Dk. 28, 57 ve 72 Talisca (Fenerbahçe), Dk. 36 Harit (RAMS Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 45+2 Oosterwolde, Dk. 82 Kante (Fenerbahçe), Dk. 45+3 Opoku, Dk. 46 Ba (RAMS Başakşehir)
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren tüm golleri Anderson Talisca attı. Talisca, 28, 57 ve 72. dakikalarda ağları havalandırdı.
Konuk ekip Başakşehir'in golünü 36. dakikada Amine Harit attı.
Fenerbahçe, bu sonucun ardından ligde 70 puana yükseldi. Ligde 5 hafta sonra kaybeden Başakşehir, 51 puanda kaldı.
SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU
Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın Samsunspor maçında kaybetmesiyle birlikte son iki hafta öncesi puan farkını 4'e düşürdü.
Galatasaray - 74 puan
Fenerbahçe - 70 puan
LİGDE GELECEK HAFTA
Fenerbahçe, ligin bir sonraki haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Başakşehir, sahasında Samsunspor'u ağırlayacak.
FENERBAHÇE'NİN KADROSU
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk eden Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Zeki Murat Göle, son oynanan derbi müsabakasına göre ilk 11'de 4'ü zorunlu 6 değişikliğe gitti.
Göle, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray ile yapılan derbi karşılaşmasına ilk 11'de çıkan Ederson, Matteo Guendouzi ve Archie Brown'u cezaları, Dorgeles Nene'yi ise sakatlığı sebebiyle oynatamadı. Zeki Murat Göle, Milan Skriniar ile Sidiki Cherif'i ise yedek soyundurdu.
RAMS Başakşehir karşısında bu isimlerin yerine ise Mert Günok, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Anthony Musaba, Çağlar Söyüncü ve Fred Rodrigues ilk 11'de görevlendirildi.
SKRINIAR VE ASENSIO YEDEK
Fenerbahçe'de sezonun en etkili performansına imza atan isimlerden Milan Skriniar ile Marco Asensio, müsabakaya yedekler arasında başladı.
Son maçlarda tendon yırtığı içeren bir kas sakatlığı olmasına rağmen takımı yalnız bırakmamak adına forma giyen kaptan Skriniar, yine aynı amaçla kadroda yer aldı.
İspanyol yıldız Asensio da maçta yedek soyundu.
TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ
Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarının şampiyonluk yarışından kopması nedeniyle maça ilgi göstermedi.
Mücadele, 18 yaş altı taraftarlara ücretsiz olmasına rağmen, statta büyük boşluklar göze çarptı.
5 EKSİK
Fenerbahçe, mücadelede 5 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde Ederson, Guendouzi, Mert Müldür, Archie Brown ve Dorgeles Nene kadroda yer almadı.
ZEKİ MURAT GÖLE 4. KEZ
Teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrılmasıyla kalan son 3 maçta yardımcı antrenör Zeki Murat Göle sarı lacivertli takımın başında sahaya çıkacak.
46 yaşındaki teknik adam, 3 farklı sezonda 4. defa takımın başında yer aldı. Zeki Murat Göle daha önce Ersun Yanal, Vitor Pereira ve Jose Mourinho'nun ayrılıklarının ardından takımın başında sahaya çıkarak sorumluluk almıştı.
3 AY SONRA KADRODA
Yaşadığı ciddi sakatlık ve ameliyat sürecinin ardından takımla çalışmalara başlayan Meksikalı orta saha Edson Alvarez formasına kavuştu.
2 Şubat 2026'dan beri sahalardan uzak kalan Meksikalı ön libero, 3 ay sonra RAMS Başakşehir maçıyla takıma döndü.
Alvarez, antrenman eksiği nedeniyle maça yedek kulübesinde başladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada RAMS Başakşehir etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Ömer Ali Şahiner, ceza sahası önündeki Shomurodov'a pasını aktardı. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda kaleci Mert Günok gole engel oldu.
14. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Çağlar Söyüncü, ceza yayı üzerindeki İsmail Yüksek'e pasını aktardı. Bu futbolcunun bekletmeden yerden vuruşunda, kaleci Muhammed Şengezer gole izin vermedi.
25. dakikada İsmail Yüksek'in pasında sağ kanatta topla buluşan Musaba, kale sahası içine sert ortaladı. Kaleci Muhammed Şengezer'den seken topa Talisca yakın mesafeden kafayla vurdu. Meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
28. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası içinde topla buluşan Oosterwolde'nin pasında Musaba, yakın mesafeden vurdu. Top, kaleci Muhammed Şengezer'den döndü. Dönen topu önünde bulan Talisca'nın şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.
36. dakikada RAMS Başakşehir eşitliği sağladı. Savunmadan atılan uzun pasa hareketlenen Harit, sol kanatta topla buluştu ve çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun şutunda, Oosterwolde'ye de çarpan top ağlarla buluştu: 1-1.
Müsabakanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
57. dakikada Fenerbahçe yeniden öne geçti. İsmail'in pasında topla buluşan Fred, bekletmeden savunmanın arkasına sarkan Talisca'ya pasını aktardı. Bu futbolcu, ceza sahasına girer girmez plase vuruşla topu ağlara yolladı: 2-1.
65. dakikada sağ kanatta topla buluşan Yusuf Sarı, ceza sahası içine hareketlenen Selke'ye ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda, kaleci Mert Günok topu kontrol etti.
68. dakikada sağ kanatta topu alan Oğuz Aydın, ceza sahası içindeki Fred'e pasını yerden gönderdi. Bu futbolcu bekletmeden müsait pozisyondaki Talisca'ya pasını verdi. Talisca'nın ceza sahası çizgisi üzerinden sert şutunda, kaleci Muhammed topu kornere tokatladı.
70. dakikada orta sahada topla buluşan Brnic, sağdan savunmanın arkasına hareketlenen Brnic'e pasını aktardı. Bu futbolcunun çaprazdan sert şutunda, kaleci Mert Günok gole izin vermedi.
72. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Orta alanda topu kapan Kante, bekletmeden Fred'i topla buluşturdu. Bu futbolcu, ceza sahasına hareketlenen Talisca'ya pasını aktardı. Talisca'nın ceza yayı üzerinden vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti: 3-1.
77. dakikada sağdan kazanılan kornerde Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasına ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Talisca, savunmanın arasından vuruşunu yaptı. Kaleci Muhammed son anda uzanarak gole izin vermedi.
Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Stat: Chobani
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Anıl Usta, Gökhan Barcın
Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Levent Mercan, Kante, İsmail Yüksek, Fred (Dk. 90 Alvarez), Musaba (Dk. 66 Oğuz Aydın), Kerem Aktürkoğlu, Talisca (Dk. 82 Cherif)
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku (Dk. 46 Ba), Kazımcan Karataş, Kemen, Umut Güneş (Dk. 61 Onur Ergün), Yusuf Sarı, Shomurodov (Dk. 74 Da Costa), Harit (Dk. 61 Brnic), Bertuğ Yıldırım (Dk. 61 Selke)
Goller: Dk. 28, 57 ve 72 Talisca (Fenerbahçe), Dk. 36 Harit (RAMS Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 45+2 Oosterwolde, Dk. 82 Kante (Fenerbahçe), Dk. 45+3 Opoku, Dk. 46 Ba (RAMS Başakşehir)