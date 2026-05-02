Talisca'dan hat-trick! Fenerbahçe kazandı!

02 Mayıs
Fenerbahçe-Başakşehir
3-1
02 Mayıs
Samsunspor-Galatasaray
4-1
02 Mayıs
NEC Nijmegen-Telstar
0-1DUR
02 Mayıs
Arminia Bielefeld-Bochum
1-1
02 Mayıs
Holstein Kiel-E.Braunschweig
2-0
02 Mayıs
Dynamo Dresden-Kaiserslautern
1-0
02 Mayıs
Schalke 04-Fortuna Düsseldorf
1-060'
02 Mayıs
Lausanne-FC Luzern
1-3
02 Mayıs
Winterthur-FC Zürich
2-2
02 Mayıs
Basel-Thun
1-160'
02 Mayıs
Nacional-AVS
1-2
02 Mayıs
Moreirense-Estrela da Amadora
3-2
02 Mayıs
Arouca-Santa Clara
2-2
02 Mayıs
Famalicao-Benfica
2-2
02 Mayıs
FC Porto-Alverca
0-015'
02 Mayıs
Baltika-Kazan
0-1
02 Mayıs
Dynamo Makhachkala-FC Rostov
1-2
02 Mayıs
PFC Sochi-Torpedo Moscow
0-0IPT
02 Mayıs
CSKA Moskova-Zenit St. Petersburg
1-3
02 Mayıs
Blackburn Rovers-Leicester City
0-1
02 Mayıs
Bristol City-Stoke City
2-0
02 Mayıs
Derby County-Sheffield United
1-2
02 Mayıs
Hull City-Norwich City
2-1
02 Mayıs
Ipswich Town-QPR
3-0
02 Mayıs
Millwall-Oxford United
2-0
02 Mayıs
Portsmouth-Birmingham City
1-1
02 Mayıs
Preston North End-Southampton
1-3
02 Mayıs
Sheffield Wednesday-West Bromwich
2-1
02 Mayıs
Swansea City-Charlton Athletic
3-1
02 Mayıs
Watford-Coventry City
0-4
02 Mayıs
Ajax-PSV Eindhoven
1-289'
02 Mayıs
FC Groningen-Excelsior
2-3
02 Mayıs
FC Utrecht-NAC Breda
2-0
02 Mayıs
Leverkusen-RB Leipzig
4-1
02 Mayıs
Trabzonspor-Göztepe
1-1
02 Mayıs
Bandırmaspor-Sivasspor
1-0
02 Mayıs
Bodrum FK-Sarıyer
0-1
02 Mayıs
Arca Çorum FK-Erzurumspor
1-1
02 Mayıs
Esenler Erokspor-Pendikspor
1-1
02 Mayıs
Iğdır FK-Amed Sportif
3-3
02 Mayıs
Ümraniye-Keçiörengücü
1-4
02 Mayıs
Bayern Munih-FC Heidenheim
3-3
02 Mayıs
E. Frankfurt-Hamburger SV
1-2
02 Mayıs
Hoffenheim-VfB Stuttgart
3-3
02 Mayıs
Union Berlin-FC Köln
2-2
02 Mayıs
Werder Bremen-Augsburg
1-3
02 Mayıs
Brentford-West Ham United
3-0
02 Mayıs
Nice-Lens
0-043'
02 Mayıs
Newcastle-Brighton
3-1
02 Mayıs
Wolves-Sunderland
1-1
02 Mayıs
Arsenal-Fulham
3-0
02 Mayıs
Villarreal-Levante
5-1
02 Mayıs
Valencia-Atletico Madrid
0-2
02 Mayıs
Alaves-Athletic Bilbao
2-4
02 Mayıs
Osasuna-Barcelona
0-0DA
02 Mayıs
Udinese-Torino
2-0
02 Mayıs
Como-SSC Napoli
0-0
02 Mayıs
Atalanta-Genoa
0-046'
02 Mayıs
Nantes-Marsilya
3-0
02 Mayıs
PSG-Lorient
2-2
02 Mayıs
Metz-AS Monaco
1-2
02 Mayıs
Wrexham-Middlesbrough
2-2

Talisca'dan hat-trick! Fenerbahçe kazandı!

Fenerbahçe, ligin 32. haftasında sahasında Başakşehir'i 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe'nin tüm gollerini Anderson Talisca attı.

calendar 02 Mayıs 2026 21:56 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2026 22:07
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Talisca'dan hat-trick! Fenerbahçe kazandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir'i konuk etti. Fenerbahçe, Chobani Stadyumu'ndaki maçı 3-1'lik skorla kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren tüm golleri Anderson Talisca attı. Talisca, 28, 57 ve 72. dakikalarda ağları havalandırdı.

Konuk ekip Başakşehir'in golünü 36. dakikada Amine Harit attı.

Fenerbahçe, bu sonucun ardından ligde 70 puana yükseldi. Ligde 5 hafta sonra kaybeden Başakşehir, 51 puanda kaldı.

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın Samsunspor maçında kaybetmesiyle birlikte son iki hafta öncesi puan farkını 4'e düşürdü.

Galatasaray - 74 puan
Fenerbahçe - 70 puan

LİGDE GELECEK HAFTA

Fenerbahçe, ligin bir sonraki haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Başakşehir, sahasında Samsunspor'u ağırlayacak.



FENERBAHÇE'NİN KADROSU

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk eden Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Zeki Murat Göle, son oynanan derbi müsabakasına göre ilk 11'de 4'ü zorunlu 6 değişikliğe gitti.

Göle, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray ile yapılan derbi karşılaşmasına ilk 11'de çıkan Ederson, Matteo Guendouzi ve Archie Brown'u cezaları, Dorgeles Nene'yi ise sakatlığı sebebiyle oynatamadı. Zeki Murat Göle, Milan Skriniar ile Sidiki Cherif'i ise yedek soyundurdu.

RAMS Başakşehir karşısında bu isimlerin yerine ise Mert Günok, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Anthony Musaba, Çağlar Söyüncü ve Fred Rodrigues ilk 11'de görevlendirildi.

SKRINIAR VE ASENSIO YEDEK

Fenerbahçe'de sezonun en etkili performansına imza atan isimlerden Milan Skriniar ile Marco Asensio, müsabakaya yedekler arasında başladı.

Son maçlarda tendon yırtığı içeren bir kas sakatlığı olmasına rağmen takımı yalnız bırakmamak adına forma giyen kaptan Skriniar, yine aynı amaçla kadroda yer aldı.

İspanyol yıldız Asensio da maçta yedek soyundu.



TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ

Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarının şampiyonluk yarışından kopması nedeniyle maça ilgi göstermedi.

Mücadele, 18 yaş altı taraftarlara ücretsiz olmasına rağmen, statta büyük boşluklar göze çarptı.

5 EKSİK

Fenerbahçe, mücadelede 5 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde Ederson, Guendouzi, Mert Müldür, Archie Brown ve Dorgeles Nene kadroda yer almadı.

ZEKİ MURAT GÖLE 4. KEZ

Teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrılmasıyla kalan son 3 maçta yardımcı antrenör Zeki Murat Göle sarı lacivertli takımın başında sahaya çıkacak.

46 yaşındaki teknik adam, 3 farklı sezonda 4. defa takımın başında yer aldı. Zeki Murat Göle daha önce Ersun Yanal, Vitor Pereira ve Jose Mourinho'nun ayrılıklarının ardından takımın başında sahaya çıkarak sorumluluk almıştı.

3 AY SONRA KADRODA

Yaşadığı ciddi sakatlık ve ameliyat sürecinin ardından takımla çalışmalara başlayan Meksikalı orta saha Edson Alvarez formasına kavuştu.

2 Şubat 2026'dan beri sahalardan uzak kalan Meksikalı ön libero, 3 ay sonra RAMS Başakşehir maçıyla takıma döndü.

Alvarez, antrenman eksiği nedeniyle maça yedek kulübesinde başladı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

3. dakikada RAMS Başakşehir etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Ömer Ali Şahiner, ceza sahası önündeki Shomurodov'a pasını aktardı. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda kaleci Mert Günok gole engel oldu.

14. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Çağlar Söyüncü, ceza yayı üzerindeki İsmail Yüksek'e pasını aktardı. Bu futbolcunun bekletmeden yerden vuruşunda, kaleci Muhammed Şengezer gole izin vermedi.

25. dakikada İsmail Yüksek'in pasında sağ kanatta topla buluşan Musaba, kale sahası içine sert ortaladı. Kaleci Muhammed Şengezer'den seken topa Talisca yakın mesafeden kafayla vurdu. Meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

28. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası içinde topla buluşan Oosterwolde'nin pasında Musaba, yakın mesafeden vurdu. Top, kaleci Muhammed Şengezer'den döndü. Dönen topu önünde bulan Talisca'nın şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

36. dakikada RAMS Başakşehir eşitliği sağladı. Savunmadan atılan uzun pasa hareketlenen Harit, sol kanatta topla buluştu ve çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun şutunda, Oosterwolde'ye de çarpan top ağlarla buluştu: 1-1.

Müsabakanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)


57. dakikada Fenerbahçe yeniden öne geçti. İsmail'in pasında topla buluşan Fred, bekletmeden savunmanın arkasına sarkan Talisca'ya pasını aktardı. Bu futbolcu, ceza sahasına girer girmez plase vuruşla topu ağlara yolladı: 2-1.

65. dakikada sağ kanatta topla buluşan Yusuf Sarı, ceza sahası içine hareketlenen Selke'ye ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda, kaleci Mert Günok topu kontrol etti.

68. dakikada sağ kanatta topu alan Oğuz Aydın, ceza sahası içindeki Fred'e pasını yerden gönderdi. Bu futbolcu bekletmeden müsait pozisyondaki Talisca'ya pasını verdi. Talisca'nın ceza sahası çizgisi üzerinden sert şutunda, kaleci Muhammed topu kornere tokatladı.

70. dakikada orta sahada topla buluşan Brnic, sağdan savunmanın arkasına hareketlenen Brnic'e pasını aktardı. Bu futbolcunun çaprazdan sert şutunda, kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

72. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Orta alanda topu kapan Kante, bekletmeden Fred'i topla buluşturdu. Bu futbolcu, ceza sahasına hareketlenen Talisca'ya pasını aktardı. Talisca'nın ceza yayı üzerinden vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti: 3-1.

77. dakikada sağdan kazanılan kornerde Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasına ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Talisca, savunmanın arasından vuruşunu yaptı. Kaleci Muhammed son anda uzanarak gole izin vermedi.

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Stat: Chobani

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Anıl Usta, Gökhan Barcın

Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Levent Mercan, Kante, İsmail Yüksek, Fred (Dk. 90 Alvarez), Musaba (Dk. 66 Oğuz Aydın), Kerem Aktürkoğlu, Talisca (Dk. 82 Cherif)

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku (Dk. 46 Ba), Kazımcan Karataş, Kemen, Umut Güneş (Dk. 61 Onur Ergün), Yusuf Sarı, Shomurodov (Dk. 74 Da Costa), Harit (Dk. 61 Brnic), Bertuğ Yıldırım (Dk. 61 Selke)

Goller: Dk. 28, 57 ve 72 Talisca (Fenerbahçe), Dk. 36 Harit (RAMS Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 45+2 Oosterwolde, Dk. 82 Kante (Fenerbahçe), Dk. 45+3 Opoku, Dk. 46 Ba (RAMS Başakşehir)

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.