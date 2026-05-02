Ankara Keçiörengücü ilk yarıdan play-off biletini aldı!

02 Mayıs
Fenerbahçe-Başakşehir
20:00
02 Mayıs
Samsunspor-Galatasaray
20:00
02 Mayıs
NEC Nijmegen-Telstar
22:00
02 Mayıs
Arminia Bielefeld-Bochum
1-1
02 Mayıs
Holstein Kiel-E.Braunschweig
2-0
02 Mayıs
Dynamo Dresden-Kaiserslautern
1-0
02 Mayıs
Schalke 04-Fortuna Düsseldorf
21:30
02 Mayıs
Lausanne-FC Luzern
1-032'
02 Mayıs
Winterthur-FC Zürich
1-131'
02 Mayıs
Basel-Thun
21:30
02 Mayıs
Nacional-AVS
1-2
02 Mayıs
Moreirense-Estrela da Amadora
3-2
02 Mayıs
Arouca-Santa Clara
2-2
02 Mayıs
Famalicao-Benfica
20:00
02 Mayıs
FC Porto-Alverca
22:30
02 Mayıs
Baltika-Kazan
0-1
02 Mayıs
Dynamo Makhachkala-FC Rostov
1-2
02 Mayıs
PFC Sochi-Torpedo Moscow
0-0IPT
02 Mayıs
CSKA Moskova-Zenit St. Petersburg
1-131'
02 Mayıs
Blackburn Rovers-Leicester City
0-1
02 Mayıs
Bristol City-Stoke City
2-0
02 Mayıs
Derby County-Sheffield United
1-2
02 Mayıs
Hull City-Norwich City
2-1
02 Mayıs
Ipswich Town-QPR
3-0
02 Mayıs
Millwall-Oxford United
2-0
02 Mayıs
Portsmouth-Birmingham City
1-1
02 Mayıs
Preston North End-Southampton
1-3
02 Mayıs
Sheffield Wednesday-West Bromwich
2-1
02 Mayıs
Swansea City-Charlton Athletic
3-1
02 Mayıs
Watford-Coventry City
0-4
02 Mayıs
Ajax-PSV Eindhoven
21:00
02 Mayıs
FC Groningen-Excelsior
19:45
02 Mayıs
FC Utrecht-NAC Breda
1-090'
02 Mayıs
Leverkusen-RB Leipzig
0-03'
02 Mayıs
Trabzonspor-Göztepe
20:00
02 Mayıs
Bandırmaspor-Sivasspor
1-0
02 Mayıs
Bodrum FK-Sarıyer
0-1
02 Mayıs
Arca Çorum FK-Erzurumspor
1-1
02 Mayıs
Esenler Erokspor-Pendikspor
1-1
02 Mayıs
Iğdır FK-Amed Sportif
3-3
02 Mayıs
Ümraniye-Keçiörengücü
1-4
02 Mayıs
Bayern Munih-FC Heidenheim
3-3
02 Mayıs
E. Frankfurt-Hamburger SV
1-2
02 Mayıs
Hoffenheim-VfB Stuttgart
3-3
02 Mayıs
Union Berlin-FC Köln
2-2
02 Mayıs
Werder Bremen-Augsburg
1-3
02 Mayıs
Brentford-West Ham United
3-0
02 Mayıs
Nice-Lens
22:05
02 Mayıs
Newcastle-Brighton
3-1
02 Mayıs
Wolves-Sunderland
1-1
02 Mayıs
Arsenal-Fulham
0-03'
02 Mayıs
Villarreal-Levante
5-1
02 Mayıs
Valencia-Atletico Madrid
0-2
02 Mayıs
Alaves-Athletic Bilbao
0-01'
02 Mayıs
Osasuna-Barcelona
22:00
02 Mayıs
Udinese-Torino
2-0
02 Mayıs
Como-SSC Napoli
0-031'
02 Mayıs
Atalanta-Genoa
21:45
02 Mayıs
Nantes-Marsilya
3-0
02 Mayıs
PSG-Lorient
2-176'
02 Mayıs
Metz-AS Monaco
20:00
02 Mayıs
Wrexham-Middlesbrough
2-2

Ankara Keçiörengücü ilk yarıdan play-off biletini aldı!

Ankara Keçiörengücü, Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Ümraniyespor'u 4-1 mağlup ederek Süper Lig için play-off oynamaya hak kazandı.

calendar 02 Mayıs 2026 17:59 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2026 19:00
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Ümraniyespor'u 4-1 mağlup ederek Süper Lig için play-off mücadalesi vermeye hak kazandı.
Spoint Ümraniye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri 17, 23 ve 32. dakikalarda Junior Fernandes ve 45+3. dakikada Okwuchukwu Ezeh attı.

Ümraniyespor'un tek golünü ise 7. dakikada Yusuf Kocatürk kaydetti.

Bu sonuçla Ankara Keçiörengücü ligi 7. sırada tamamlayarak play-off hattında yer almayı başardı. Ümraniyespor ise sezonu 16. sırada bitirerek gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek.

Play-off mücadalesinde Çorum FK ile karşı karşıya gelecek.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Çağdaş Altay, Sezgin Çınar, Kerem Kalkan

Eminevim Ümraniyespor: Onur Yıldırım, Oğuz Yıldırım (Dk. 46 Ali Turap Bülbül), Şirin Cengiz (Dk. 81 Ali Yavuz Demir), Yusuf Kocatürk, Emre Kaplan, Yusuf Deniz Şaş (Dk. 46 Orhan Uğur), Atalay Babacan, Bardhi, Benny, Soukou (Dk. 71 Doruk Ertuğrul), Kosoko (Dk. 81 Barış Ekincier)

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hüseyin Bulut (Dk. 83 Hakan Bilgiç), Wellington, Abdullah Çelik, Ali Dere, İshak Karaoğul, İbrahim Akdağ (Dk. 29 Erkam Develi), Roshi (Dk. 70 Enes Yılmaz), Halil Can Ayan (Dk. 70 Rroca), Ezeh (Dk. 83 Diaby), Fernandes

Goller: Dk. 7 Yusuf Kocatürk (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 17, 23 ve 32 Fernandes, Dk. 45+3 Ezeh (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
