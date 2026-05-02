Ankara Keçiörengücü ilk yarıdan play-off biletini aldı!

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Ümraniyespor'u 4-1 mağlup ederek Süper Lig için play-off mücadalesi vermeye hak kazandı.

Spoint Ümraniye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri 17, 23 ve 32. dakikalarda Junior Fernandes ve 45+3. dakikada Okwuchukwu Ezeh attı.



Ümraniyespor'un tek golünü ise 7. dakikada Yusuf Kocatürk kaydetti.



Bu sonuçla Ankara Keçiörengücü ligi 7. sırada tamamlayarak play-off hattında yer almayı başardı. Ümraniyespor ise sezonu 16. sırada bitirerek gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek.



Play-off mücadalesinde Çorum FK ile karşı karşıya gelecek.



Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir



Hakemler: Çağdaş Altay, Sezgin Çınar, Kerem Kalkan



Eminevim Ümraniyespor: Onur Yıldırım, Oğuz Yıldırım (Dk. 46 Ali Turap Bülbül), Şirin Cengiz (Dk. 81 Ali Yavuz Demir), Yusuf Kocatürk, Emre Kaplan, Yusuf Deniz Şaş (Dk. 46 Orhan Uğur), Atalay Babacan, Bardhi, Benny, Soukou (Dk. 71 Doruk Ertuğrul), Kosoko (Dk. 81 Barış Ekincier)



Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hüseyin Bulut (Dk. 83 Hakan Bilgiç), Wellington, Abdullah Çelik, Ali Dere, İshak Karaoğul, İbrahim Akdağ (Dk. 29 Erkam Develi), Roshi (Dk. 70 Enes Yılmaz), Halil Can Ayan (Dk. 70 Rroca), Ezeh (Dk. 83 Diaby), Fernandes



Goller: Dk. 7 Yusuf Kocatürk (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 17, 23 ve 32 Fernandes, Dk. 45+3 Ezeh (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)



