01 Mayıs
Gaziantep FK-Beşiktaş
0-2
01 Mayıs
Rizespor-Konyaspor
3-2
01 Mayıs
Hatayspor-Vanspor FK
3-1
01 Mayıs
Boluspor-Serik Belediyespor
3-1
01 Mayıs
İstanbulspor-A.Demirspor
8-1
01 Mayıs
Manisa FK-Sakaryaspor
5-0
01 Mayıs
Leeds United-Burnley
3-1
01 Mayıs
Girona-Mallorca
0-1
01 Mayıs
Pisa-Lecce
1-2
01 Mayıs
Cercle Brugge-Zulte Waregem
2-3

Serie A'da Pisa ve Hellas Verona küme düştü!

İtalya Serie A'da Pisa ve Hellas Verona'nın Serie B'ye düşmesi matematiksel olarak kesinleşti.

calendar 02 Mayıs 2026 00:42 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2026 01:04
Haber: Sporx.com
İtalya Serie A'nın 35. haftasında Pisa, sahasında Lecce'ye 2-1 mağlup oldu. Arena Garibaldi'de oynanan mücadelede alınan bu sonuç, ligin alt sıralarındaki düğümü çözdü.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda ise tempo yükseldi. Lecce, 52. dakikada Lameck Banda'nın golüyle öne geçti. Pisa, bu gole 56. dakikada Mehdi Leris ile yanıt verdi. Ancak konuk ekip, 65. dakikada Walid Cheddira'nın golüyle yeniden üstünlüğü yakaladı ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Pisa'da İsak Vural mücadeleye ilk 11'de başlarken, Hellas Verona'da Victor Nelsson forma giydi.

Bu sonucun ardından puanını 32'ye yükselten Lecce, ligde kalma umutlarını sürdürdü. 18 puanda kalan Pisa ise matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.

Öte yandan Hellas Verona'nın da alt sıralardaki konumu nedeniyle Serie A'ya veda etmesi kesinleşti.

DÜŞME HATTINDA SON DURUM:

- Lecce: 32 puan (3 maç kaldı)

- Cremonese: 28 puan (4 maç kaldı)

- Hellas Verona: 19 puan (4 maç kaldı)

- Pisa: 18 puan (3 maç kaldı)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
