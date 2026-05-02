Serie A'da Pisa ve Hellas Verona küme düştü!

İtalya Serie A'nın 35. haftasında Pisa, sahasında Lecce'ye 2-1 mağlup oldu. Arena Garibaldi'de oynanan mücadelede alınan bu sonuç, ligin alt sıralarındaki düğümü çözdü.



Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda ise tempo yükseldi. Lecce, 52. dakikada Lameck Banda'nın golüyle öne geçti. Pisa, bu gole 56. dakikada Mehdi Leris ile yanıt verdi. Ancak konuk ekip, 65. dakikada Walid Cheddira'nın golüyle yeniden üstünlüğü yakaladı ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.



Pisa'da İsak Vural mücadeleye ilk 11'de başlarken, Hellas Verona'da Victor Nelsson forma giydi.



Bu sonucun ardından puanını 32'ye yükselten Lecce, ligde kalma umutlarını sürdürdü. 18 puanda kalan Pisa ise matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.



Öte yandan Hellas Verona'nın da alt sıralardaki konumu nedeniyle Serie A'ya veda etmesi kesinleşti.



DÜŞME HATTINDA SON DURUM:



- Lecce: 32 puan (3 maç kaldı)



- Cremonese: 28 puan (4 maç kaldı)



- Hellas Verona: 19 puan (4 maç kaldı)



- Pisa: 18 puan (3 maç kaldı)



