Dorgeles Nene, Başakşehir maçında yok!

Fenerbahçe'de Dorgeles Nene'den kötü haber geldi. Sarı-lacivertli ekipte Malili futbolcu, artan ağrıları nedeniyle tedavi altına alındı.
Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bireysel çalışmalarını sürdüren Nene'nin, Süper Lig'de oynanacak Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyeceği öğrenildi.
Teknik heyetin oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve tedavi sürecinin devam ettiği belirtildi.
Fenerbahçe'de bu sezon 39 maçta süre bulan 23 yaşındaki futbolcu, 11 gol attı ve 6 asist yaptı.
