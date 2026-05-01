01 Mayıs
Gaziantep FK-Beşiktaş
20:00
01 Mayıs
Rizespor-Konyaspor
1-119'
01 Mayıs
Hatayspor-Vanspor FK
3-1
01 Mayıs
Boluspor-Serik Belediyespor
0-118'
01 Mayıs
İstanbulspor-A.Demirspor
2-018'
01 Mayıs
Manisa FK-Sakaryaspor
20:00
01 Mayıs
Leeds United-Burnley
22:00
01 Mayıs
Girona-Mallorca
22:00
01 Mayıs
Pisa-Lecce
21:45
01 Mayıs
Cercle Brugge-Zulte Waregem
21:45

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun altıncı etabında Christian Bagatin birinci!

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda altıncı etapta MBH Bank Ballan CSB Telecom Fort takımından İtalyan Christian Bagatin birinci oldu.

calendar 01 Mayıs 2026 16:46
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun altıncı etabında Christian Bagatin birinci!
61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2026) altıncı etabını, MBH Bank Ballan CSB Telecom Fort takımından İtalyan Christian Bagatin kazandı.

Antalya-Feslikan arasındaki 127,9 kilometrelik etabı 3 saat 23 dakika 12 saniyede tamamlayan Christian Bagatin, birinci sırayı aldı.

Zirve finişine sahne olan ve "Kraliçe Etap" olarak nitelendirilen parkurda, Caja Rural-Seguros RGA takımından Avustralyalı Sebastian Berwick 2'nciliği, TotalEnergies takımından Jordan Jegat ise 3'üncülüğü elde etti.

Sebastian Berwick, genel klasmanda Kolombiyalı Ivan Ramiro Sosa'nın 5 saniye önüne geçerek turkuaz mayoyu, tırmanış klasmanında da zirveye çıkarak kırmızı mayoyu aldı.

Yeşil mayo Team Flanders-Baloise takımından Belçikalı Tom Crabbe'de, beyaz mayo ise Konya Büyükşehir Belediyespor'dan Mustafa Tarakçı'da kaldı.

Yedinci etapla yarışa devam

Yarışa, yarın Antalya'da yapılacak 7. etapla devam edilecek.

Bisikletçiler, Antalya'dan başlayıp yine Antalya'da sona erecek 152,8 kilometrelik etapta pedal çevirecek.

Şehir etabı niteliği taşıyan parkurda yüksek tempo ve toplu finiş ihtimali öne çıkarken, bisikletçiler son düzlüğe avantajlı pozisyonda girebilmek için mücadele edecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 32 10 11 11 40 42 41
9 Rizespor 32 9 11 12 41 44 38
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
