01 Mayıs
Gaziantep FK-Beşiktaş
20:00
01 Mayıs
Rizespor-Konyaspor
17:00
01 Mayıs
Hatayspor-Vanspor FK
14:30
01 Mayıs
Boluspor-Serik Belediyespor
17:00
01 Mayıs
İstanbulspor-A.Demirspor
17:00
01 Mayıs
Manisa FK-Sakaryaspor
20:00
01 Mayıs
Leeds United-Burnley
22:00
01 Mayıs
Girona-Mallorca
22:00
01 Mayıs
Pisa-Lecce
21:45
01 Mayıs
Cercle Brugge-Zulte Waregem
21:45

Fenerbahçe'ye Milan Skriniar'dan kötü haber!

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Milan Skriniar, Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

calendar 01 Mayıs 2026 09:09
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'ye Milan Skriniar'dan kötü haber!
Fenerbahçe'nin tecrübeli kaptanı Milan Skriniar'ın, Beşiktaş maçından bu yana ağır sakatlıkla boğuştuğu ortaya çıktı.

Sarı-lacivertlilerin kulüp doktorları, Milan Skriniar'a Başakşehir maçında oynayamayacağını bildirdi.

YÜZDE 50 İLE OYNADI

Skriniar'ın, Beşiktaş maçından bu yana iki tendon yırtığı içeren bir kas sakatlığıyla oynadığı ortaya çıktı. Slovak oyuncunun o maçtan itibaren yüzde 50 performansla sahada yer aldığı kaydedildi.

KONYA MAÇI DA ZOR

Milan Skriniar, takımı yarı yolda bırakmak istemedi ancak durumu her maç daha kötüye gitti. Slovak stoper oyuncusunun Konya'da oynama ihtimalinin de düşük olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe'de bu sezon 40 maçta süre bulan 31 yaşındaki deneyimli stoper, savunma performansının yanı sıra 2 kez ağları havalandırdı.  

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
