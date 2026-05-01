Fenerbahçe'ye Milan Skriniar'dan kötü haber!

Fenerbahçe'nin tecrübeli kaptanı Milan Skriniar'ın, Beşiktaş maçından bu yana ağır sakatlıkla boğuştuğu ortaya çıktı.
Sarı-lacivertlilerin kulüp doktorları, Milan Skriniar'a Başakşehir maçında oynayamayacağını bildirdi.
YÜZDE 50 İLE OYNADI
Skriniar'ın, Beşiktaş maçından bu yana iki tendon yırtığı içeren bir kas sakatlığıyla oynadığı ortaya çıktı. Slovak oyuncunun o maçtan itibaren yüzde 50 performansla sahada yer aldığı kaydedildi.
KONYA MAÇI DA ZOR
Milan Skriniar, takımı yarı yolda bırakmak istemedi ancak durumu her maç daha kötüye gitti. Slovak stoper oyuncusunun Konya'da oynama ihtimalinin de düşük olduğu aktarıldı.
Fenerbahçe'de bu sezon 40 maçta süre bulan 31 yaşındaki deneyimli stoper, savunma performansının yanı sıra 2 kez ağları havalandırdı.
