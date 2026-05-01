Okan Buruk, Fatih Terim'i bu alanda da geçecek!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son 3 sezonda sarı-kırmızılı takımla üst üste şampiyonluk yaşayıp adını Türk futbol tarihine altın harflerle yazdırdı... Üst üste 4. şampiyonluk için ise artık gün saymaya başladı.
Okan Buruk, bu sezon da zaferle tamamlanması durumunda Galatasaray'da hocalığı boyunca en büyük başarıyı kazanan Fatih Terim'in üst üste 4 şampiyonluk başarısını da egale edecek...
Öte yandan Okan Burauk, Galatasaray'da kesintisiz olarak 1400 gün görev yaptı. 81 gün daha sarı-kırmızılı takımın başında kalırsa yeni rekorun sahibi olacak ve kulüp tarihinde kesintisiz kesintisiz en uzun süre teknik direktörlük yapan isim olacak.
Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'da yakaladığı başarılarla taraftarlara büyük mutluluk yaşayan Okan Buruk, böylece Fatih Terim'i de geçmiş olacak.
Terim, Galatasaray'da kesintisiz olarak 1480 gün görev yapmıştı. 1400 günle ikinci sırada olan Okan Buruk'u 1382 günle Brian Birch izliyor. Sarı-kırmızılıların efsanevi teknik direktörü Jupp Derwall takımı 1076 günde çalıştırmıştı.
