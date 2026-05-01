01 Mayıs
Gaziantep FK-Beşiktaş
20:00
01 Mayıs
Rizespor-Konyaspor
17:00
01 Mayıs
Hatayspor-Vanspor FK
14:30
01 Mayıs
Boluspor-Serik Belediyespor
17:00
01 Mayıs
İstanbulspor-A.Demirspor
17:00
01 Mayıs
Manisa FK-Sakaryaspor
20:00
01 Mayıs
Leeds United-Burnley
22:00
01 Mayıs
Girona-Mallorca
22:00
01 Mayıs
Pisa-Lecce
21:45
01 Mayıs
Cercle Brugge-Zulte Waregem
21:45

Okan Buruk, Fatih Terim'i bu alanda da geçecek!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, efsane isim Fatih Terim'i bir alanda daha geçmeye hazırlanıyor.

calendar 01 Mayıs 2026 10:09
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son 3 sezonda sarı-kırmızılı takımla üst üste şampiyonluk yaşayıp adını Türk futbol tarihine altın harflerle yazdırdı... Üst üste 4. şampiyonluk için ise artık gün saymaya başladı.

Okan Buruk, bu sezon da zaferle tamamlanması durumunda Galatasaray'da hocalığı boyunca en büyük başarıyı kazanan Fatih Terim'in üst üste 4 şampiyonluk başarısını da egale edecek...

Öte yandan Okan Burauk, Galatasaray'da kesintisiz olarak 1400 gün görev yaptı. 81 gün daha sarı-kırmızılı takımın başında kalırsa yeni rekorun sahibi olacak ve kulüp tarihinde kesintisiz kesintisiz en uzun süre teknik direktörlük yapan isim olacak.

Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'da yakaladığı başarılarla taraftarlara büyük mutluluk yaşayan Okan Buruk, böylece Fatih Terim'i de geçmiş olacak.

Terim, Galatasaray'da kesintisiz olarak 1480 gün görev yapmıştı. 1400 günle ikinci sırada olan Okan Buruk'u 1382 günle Brian Birch izliyor. Sarı-kırmızılıların efsanevi teknik direktörü Jupp Derwall takımı 1076 günde çalıştırmıştı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.