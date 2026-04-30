PFDK, Mert Hakan Yandaş'a verilen cezayı açıkladı!

PFDK, Mert Hakan Yandaş'ı bahis eylemi gerekçesiyle 1 yıl sahalardan men etti.

calendar 30 Nisan 2026 18:28 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2026 19:52
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
PFDK, Mert Hakan Yandaş'a verilen cezayı açıkladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nin sarı-lacivertli oyuncuya bahis eylemi nedeniyle 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdiği duyuruldu.

Mert Hakan Yandaş'tan konuya dair açıklama:

"Avukatlarım,büyüklerim tahkim sürecini bekle diyorlar.Bir kere günah keçisi olarak seçilmişim.Kalemimin kırıldığını biliyorum. Hakkımda verilen haksız,adaletsiz kararın değişeceğini hiç inanmıyorum ama Allah korkusu olan insanlar olduğuna inanıyorum ve bu yüzden tahkim sonrası detaylı açıklama yapacağım… Umarım benimde bir ailemin olduğunu sadece beni cezalandırmadığınızı düşünürsünüz…"

Fenerbahçe'den futbolcusu için açıklama:

"Kaptanımız Mert Hakan Yandaş hakkında, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 12 ay hak mahrumiyeti cezası kabul edilemez niteliktedir.

Henüz sonuçlanmamış bir ceza yargılaması gerekçe gösterilerek verilen bu disiplin cezası, futbolcumuz açısından telafisi güç zararlara yol açabilecek niteliktedir ve hukuka, hakkaniyete açıkça aykırıdır.

Kulübümüz, sürecin başından bu yana hukukun evrensel ilkelerine ve özellikle masumiyet karinesi ilkesine bağlı bir duruş sergilemiştir. Bu doğrultuda, söz konusu kararın kaldırılması amacıyla TFF Tahkim Kurulu nezdinde gerekli itiraz başvuruları ivedilikle yapılacaktır.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, Kaptanımız Mert Hakan Yandaş'ın yanında olduğumuzu bir kez daha açıkça ifade ediyor; sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.