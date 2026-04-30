Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 29. hafta cuma günü başlayacak.

calendar 30 Nisan 2026 14:50
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Basketbol Süper Ligi'nde 29. hafta
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 29. hafta, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış maçında Aliağa Petkimpor, saat 19.00'da ENKA Spor Salonu'nda Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek.

Ligde bu hafta sonunda oynanması gereken Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN derbisi, iki takımın Avrupa kupalarındaki mücadelelerinden dolayı ileri bir tarihe ertelendi.

Ligde 29. haftanın müsabaka programı şöyle:

1 Mayıs Cuma:

19.00 Aliağa Petkimpor-Bahçeşehir Koleji (ENKA)

2 Mayıs Cumartesi:

13.00 Galatasaray MCT Technic-Glint Manisa Basket (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

15.30 Mersinspor-Anadolu Efes (Servet Tazegül)

18.00 Safiport Erokspor-Bursaspor Basketbol (Sinan Erdem)

3 Mayıs Pazar:

13.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Gazanfer Bilge)

15.30 Türk Telekom-Trabzonspor (Ankara)

18.00 TOFAŞ-Karşıyaka (TOFAŞ)

  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
